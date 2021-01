Heeft COVID-19 invloed gehad op de bitcoinkoers?

Het bitcoinnetwerk startte in januari 2009, midden in een periode van economische recessie. In de eerste jaren van het bestaan ging het goed met deze virtuele munt, tot er in 2014 iets misging en de koers kelderde. Later herpakte de bitcoin zich en in 2021 werd zelfs een recordkoers van bijna 42.000 euro genoteerd. Op dat moment was een groot deel van de wereld in lockdown vanwege COVID-19. De vraag werpt zich op in hoeverre het virus invloed heeft gehad op de bitcoinkoers.

Instabiele financiële markt

Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig te geven. In eerste instantie leek het erop of de koers van de bitcoin in het voorjaar van 2020 drastisch daalde door de uitbraak van het virus. Wie echter wat verder kijkt, beseft dat die twee zaken op zich niet direct met elkaar verbonden zijn. De koers van de bitcoin kan grillige vormen aannemen als de financiële markt in zijn algemeenheid instabiel is en precies dat was op dat moment het geval. Het is dus niet direct de uitbraak van het virus geweest die van invloed was op het koersverloop van de bitcoin, maar meer de situatie in de hele financiële sector. Het lijkt er zelfs op dat op dat moment juist meer mensen zijn gaan investeren in bitcoin, misschien wel omdat ze er juist meer vertrouwen in hadden dan in de traditionele valuta.

Historische hoogte

Dat laatste lijkt ook bevestigd te worden door het feit dat eind 2020 de koers ongekende hoogtes bereikte. De wereld was toen nog lang niet verlost van COVID-19 en de vooruitzichten waren ook nog niet echt gunstig te noemen. Toch werd in bitcoin volop geïnvesteerd. Het ligt dan ook meer voor de hand om dit succes toe te schrijven aan het feit dat steeds meer partijen deze cryptocurrency omarmd hebben. Steeds meer bedrijven die online actief zijn, staan betalingen met bitcoin toe en dat schept kennelijk vertrouwen.

Andere cryptocurrency

Behalve bitcoin bestaan er nog veel andere cryptocurrency. Ze werken niet allemaal op basis van hetzelfde systeem en ook het koersverloop verschilt. Toch zijn er wel parallellen te herkennen. Toen de bitcoin in de eerste week van 2021 qua koers flink onderuit ging, gold dat bijvoorbeeld ook voor litecoin.