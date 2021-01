HELEMAAL LOSGESLAGEN EN ASSCHER NU AL VERGETEN! PvdA-Truus Lilianne Ploumen: “Toeslagaffaire is de schuld van rechts”

De kersverse PvdA-indicator Lilianne Ploumen heeft daags na haar aantreden al haar eigen hand overspeeld. Op een nietszeggend PvdA-congres gaf ze namelijk ‘de rechtse partijen’ de schuld van de ontwikkelingen binnen de toeslagenaffaire. Over PvdA-judas Lodewijk Asscher werd dan ook met geen woord gerept.

Totaal belachelijk natuurlijk, maar volgens PvdA-akela Ploumen is de hele toeslagenaffaire te danken aan ‘rechts’ Nederland. En nee, dan hebben we het in dit geval niet over de PVV en ook niet over Forum voor Democratie. Volgens Ploumen zijn namelijk ‘de rechtse’ VVD en CDA schuldig aan de toeslagenaffaire.

Het is natuurlijk al opvallend dat Ploumen de VVD en CDA überhaupt kwalificeert als ‘rechts’. De VVD presenteerde onlangs hun meest linkse programma sinds de oprichting van de partij in 1948. Daarbij vergeet de nu al dementerende Ploumen ook dat deze hele toeslagenaffaire aan het licht is gekomen door de politieke vrijbuiter Pieter Omtzigt, verbonden aan ‘de rechtse’ partij CDA. Proest.

Tijdens het online partijcongres probeerde Ploumen nog een beetje de PvdA-rozen te behoeden van een te kort aan water:

“Voor veel Nederlanders voelt het alsof ze minder zijn dan een ander. […] Je bent niet meer dan een ander, maar ook niet minder dan een ander. […] Omdat ze niet gehoord worden, machteloos in een hoek worden gedrukt, achterna gejaagd door de overheid. Zoals is gebeurd bij de toeslagenaffaire. Als gevolg van een systeem dat door rechts is bedacht. Waarbij het rondpompen van geld en efficiency-denken het grootste goed werd.”

Mooie en bovenal loze worden van een partij die zinkt tot het niveau van de Oceanische Zee, ofschoon wat daar nog van over is in lijn met de PvdA. Maar lachwekkend is het wel: Een derde keuze mejuffrouw die noodgedwongen het roer overneemt van haar collega (Asscher) die is afgetreden vanwege de toeslagenaffaire, maar dan alsnog rechts-Nederland de schuld geven? Welke idioot zou hier daadwerkelijk intrappen?!