Het jachtseizoen is geopend op faalhaas Hugo de Jonge

Is het dan ein-de-lijk zover? Moet zorgminister Hugo de Jonge — de grootste faalhaas die ooit lid is geweest van een kabinet (en dat wil wat zeggen met alle concurrentie die hij heeft in Rutte III — opstappen? Het zou zomaar kunnen. Want de oppositie bekritiseert hem nu fel, terwijl VVD en zijn eigen CDA zich in stilzwijgen hullen.

Zelfs De Telegraaf (dé krant voor en voor de VVD én het CDA) moet toegeven dat het allemaal niet meer helemaal je van het gaat met De Jonge:

De kritiek op minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zwelt aan nu hij niet van plan is om maandag te starten met het vaccineren van cruciaal ziekenhuispersoneel. Ondertussen verliest de ’coronaminister’ steeds meer krediet vanwege verwachtingen die hij keer op keer niet waar kan maken.

“Niemand lijkt de vaccinatiestrategie van het kabinet nog te steunen,” beweert de krant ook nog, waarna wordt uitgelegd dat zorgpersoneel in het hele land eist dat er maandag begonnen wordt met prikken.

Natuurlijk heeft dit kabinet al bewezen dat het lak heeft aan geluiden uit de samenleving zelf. Waar Rutte en co wel van onder de indruk zijn? Kritiek vanuit de politiek — en dan met name vanuit de linkse partijen die het kabinet Rutte III al die jaren eigenlijk officieus gedogen.

In dat opzicht is het nu raak.

“Ziekenhuizen willen aanstaande maandag beginnen met vaccineren van hun personeel,” zegt Jesse Klaver van GroenGestoord bijvoorbeeld. “Weiger hen niet de toegang tot het vaccin. Anders gaat het kabinet dinsdag een zwaar debat tegemoet.”

Oeh! Een dreigement! Lekker hoor.

En CDA-politici (en zelfs leiders) én VVD’ers uit Brabant hebben publiekelijk kritiek geuit op De Jonge. “Is er eigenlijk nog een kabinet?” vraagt de Brabantse CDA-vicefractievoorzitter Marcel Deryckere zich bijvoorbeeld hardop af op Twitter. Dat is dus De Jonges partijgenoot. “Er liggen tienduizenden levensreddende vaccins ongebruikt in Oss, ziekenhuizen kunnen het niet aan en thuiszorg kan niet meer de juiste hulp bieden aan coronapatiënten. En het kabinet is stil en/of de weg kwijt in bureaucratische nonsens.”

In de slotparagraaf haalt De Telegraaf weer hard uit naar De Jonge vanwege diens incompetentie:

Er liggen nu helemaal geen beloftes meer die mensen houvast bieden. Het kabinet wijst steevast naar het vaccin. Maar wie zijn er nu als eerste aan de beurt? En is Nederland écht klaar voor massaal prikken? Nederland wacht af.

Oh ja, het lijkt erop dat ze De Jonge dan eindelijk op het hakblok gaan leggen.

Terecht natuurlijk. Sterker nog, dit hadden ze al veel eerder moeten doen. Het was al lang duidelijk dat De Jonge een enorme faalminister is die werkelijk niets kan. Je kan nog beter een geestelijk gehandicapt brulaapje minister maken dan clown Hugo. Deze man kan echt niks. Maandenlang wist hij dat er een groot vaccinatieproject zou komen — hij was er zelf de grootste propagandist voor — maar natuurlijk deed hij niets om het land daarop voor te bereiden.

Als deze incompetente fopminister zich na dinsdag nog steeds minister mag noemen moet het parlement zich opheffen.