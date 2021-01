Hoe zorg je dat thuiswerken prettig wordt voor jouw team?

De nieuwe manier van werken blijft voor velen maar onwennig. Het fijne kantoor wordt ingeruild voor een thuiswerkplek die toch wat minder prettig werkt. Deze plotselinge verschuiving van werkplek naar thuiswerkplek heeft meerdere positieve en negatieve gevolgen. Hoe ga je daar mee om? Lees hier hoe je de teamspirit binnen jouw team behoudt!

Zorg ervoor dat thuiswerken vertrouwd voelt

Thuiswerken is nieuw voor een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking. De plotselinge verandering was dan ook even wennen voor veel mensen. Ben jij al gewend aan thuiswerken? Nog niet iedereen kan zijn draai aan het thuiswerken vinden. Dit komt ook doordat er eerst gedacht werd dat thuiswerken voor korte duur was. Nu is gebleken dat dat niet het geval is en thuiswerken het nieuwe normaal wordt.

Om thuiswerken een succes te laten worden is het ten eerste belangrijk om je er zowel mentaal als fysiek op in te stellen. Werk jij thuis? Ben je dan bewust van de voor- en nadelen. Het voordeel is dat je meer slaap krijgt, niet meer in de file staat en zelf je dag planning kan maken. Een nadeel is het gemis van sociaal contact en je concentratievermogen die veel van je eist. Leer hier mee om te gaan en je erbij neer te leggen. Thuiswerken zal immers niet meer zo snel verdwijnen. Veel bedrijven geven aan in de toekomst ook (gedeeltelijk) thuis te blijven werken.

Zorg voor een ergonomische thuiswerkplek voor jouw team

De grootste fout die wordt gemaakt tijdens het thuiswerken is geen geheim. Het werken aan een versleten keukentafel of met laptop op schoot. Deze voorbeelden zie je vaak voorkomen in de praktijk en zijn totaal niet ergonomisch verantwoord. Voor korte duur is dit geen probleem maar nu het duidelijk is dat thuiswerken op de lange termijn zal blijven is het erg belangrijk om te investeren in je eigen gezondheid.

Dat begint met een ergonomisch bureau en bureaustoel. Voor langdurig thuiswerken is ergonomisch meubilair echt een must! Zonder ergonomische thuiswerkplek werk je niet efficiënt en heeft het naast fysieke klachten ook grote invloed op de mate van productiviteit en creativiteit!

Op zoek naar thuiswerkplekken voor jouw team? SKEPP kan hierin een helpende hand bieden! Door het creëren van een eigen gepersonaliseerde mini-webshop kunnen werknemers zelf kiezen welk meubilair gewenst is. Dit aan de hand van het tegoed, gekozen door de werkgever. De werkgever ontvangt vervolgens één gezamenlijke verzamelfactuur voor alle bestelde thuiswerksets. Voor meer informatie over deze oplossing is er een gratis brochure te downloaden. Deze vind je hier.