Hoppa! Activistische woke-beeldbekladders naar de politie verwezen: ‘Vernieling is niet de manier!’

Zondagavond werd het beeld van J.P. Coen beklad in Hoorn door de activistische groep We Promise. De gemeente Hoorn heeft meteen gezegd dat ze dit soort gedrag onacceptabel vinden en doen aangifte. Ze willen schadevergoeding krijgen voor de aangerichte schade.

Ook in Nederland blijft de woke-beeldenstorm doorgaan. Activistische antiracisten voelen zich geroepen om op te staan tegen onderdrukkende krachten en menen dat een beeld bekladden de hoogste daad van verzet is.

Afgelopen zondag was het beeld van VOC-gouverneur Jan Pieterszoon Coen slachtoffer van dit activisme. Nu heeft de actiegroep We Promise de verkeerde gemeente uitgekozen om daar erfgoed te gaan vandaliseren. ‘VOC-stad van weleer’ Hoorn moet niks hebben van dit soort acties en ging direct over tot aangifte. Iets was de activisten niet begrijpen:

“Het zou de gemeente sieren als zij in plaats van aangifte doen en boetes uitdelen tegen hun burgers, diezelfde energie zouden gebruiken om zich structureel tegen racisme in te zetten.”

De Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg geeft aan dat de actie misplaatst is. De actiegroep had ook gewoon de dialoog kunnen aangaan of een schriftelijk verzoek kunnen indienen. Waarom direct naar het middel van vernieling grijpen?

De burgemeester heeft groot gelijk. Dit soort acties polariseren het (plaatselijke) debat direct. Denkt de actiegroep werkelijk dat er nog mensen met hun aan tafel willen nadat ze een beeld hebben beklad?

Als je je daadwerkelijk wil inzitten voor de antiracistische agenda dan ga je het gesprek en ga je niet zomaar andermans eigendom vernielen. Maar ja… Links heeft nooit iets gehad met respect voor andermans eigendom. Die spuiten zichzelf liever een ongeluk met graffitibussen en maken zichzelf wijs dat ze zo de wereld ten goede aan het veranderen zijn.