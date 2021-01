Huichelaar Wiebes is moreel failliet: ‘Niet speculeren over val kabinet, maar iets doen voor toeslagenslachtoffers!’

Minister Wiebes bedient zichzelf van een wel heel gunstige interpretatie van het rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire. Volgens hem spoort het rapport, dat ‘Ongekend onrecht’ heet, juist aan om eerst iets te doen voor de slachtoffers. En dan zou het wel héél erg ongepast zijn om nu ineens af te treden of over de val van het kabinet te speculeren… Wat een rat!

Dit is toch niet te filmen? Wiebes vindt de hele toeslagenaffaire “echt verschrikkelijk“:

“Hier is iets heel erg mis gegaan. Tussen ongeveer 2005 en 2020 hebben we niet gezien wat hier gebeurde en dat is natuurlijk de Nederlandse samenleving onwaardig. Echt, ik ben daar heel verdrietig over.”

Jarenlang hebben ze de tijd gehad om de signalen serieus te nemen. Jarenlang hebben ze er van alles aan kunnen doen om dit recht te zetten. Dat vertikten ze. Nu is eindelijk een rapport dat dit complete wanbeleid in kaart heeft gebracht en de schuldigen heeft aangewezen, en dan grijpt één van de hoofdschuldigen ditzelfde rapport aan om er ‘nu écht wat mee te doen’. Donder toch een héél eind op! Waar haalt die vent het lef vandaan?!

De verantwoordelijken moeten per direct hun ontslag indienen, zo simpel is het. Het maakt geen hol uit of dat ‘slechts symbolisch’ is of niet. Die lui verdienen het gewoon om hun namen voor altijd verbonden te zien worden aan die toeslagenaffaire. Dan kunnen ze in de laatste maanden nog zorgen voor een flinke vergoeding voor die slachtoffers en dan toekijken hoe de oppositie (hopelijk) gehakt maakt van de partijen die het wagen om hun nog steeds naar voren te schuiven als kandidaten op de lijst.

Laat ze het maar voelen! Aftreden dus.