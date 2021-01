Joe Biden hakt er met de botte bijl op in: ‘Wil direct na aantreden een aantal besluiten van Trump ongedaan maken’

Wie dacht dat de overgang van Donald Trump naar de nieuwe president Joe Biden geruisloos zou verlopen heeft het mis. Biden heeft namelijk aangegeven dat hij al in de eerste tien dagen na zijn aantreden als president met de botte bijl zal inhakken op het Trump-beleid. Zo is Biden van plan om een aantal politieke beslissingen van Trump ongedaan te maken.

De -pro-Biden krant- The New York Times beschikt (niet geheel onverklaarbaar) over de plannen van de toekomstige president Biden. En uit die plannen blijkt dat de Verenigde Staten een hele andere koers gaan varen, eigenlijk een beetje in dezelfde stijl als de Europese Unie dat al jarenlang doet.

Zo wil Biden dat zijn land weer aanschuift aan de onderhandelingstafel van het klimaatakkoord in Parijs. Trump stapte in 2019 op uit het akkoord, maar Biden wil maar wat graag weer aan het klimaatbuffet.

Daarnaast zijn moslims weer van harte welkom in het Amerika van Biden. Hij wil dan ook dat het inreisverbod naar de Verenigde Staten uit moslimlanden zal worden geschrapt. Ook moeten huisuitzettingen tijdens de coronacrisis worden opgeschort, evenals opgebouwde studieschulden. Ook zet Biden hard in op een mondkapjesplicht in alle overheidsgebouwen en in het openbaar vervoer.

Een ding mag duidelijk staan: De Verenigde Staten van Joe Biden zien er zelfs nog een stuk ‘linkser’ uit dan het Amerika van Barack Obama. Wat er overblijft van vier jaar Trump-beleid is dan ook de vraag. Maar laat de VS maar even vier jaar ontdekken hoe het voelt om socialistisch-links af te slaan. Wie weet zien over even zoveel jaren wel weer een nieuwe opmars van de Republikeinen. Voor nu is het uitzitten en toekijken.