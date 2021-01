Lolbroek Jesse Klaver over onderwijs: ‘Jarenlang rechts denken heeft het verziekt’

Wij maar denken dat linkse indoctrinatie zo erg was, maar Klaver brengt een veel ‘erger’ probleem ten tafel: het rechtse denken in het onderwijs! Volgens Klaver is de economisering van het onderwijs de oorzaak geweest van de neerval van het Nederlandse onderwijs. Klaver ondervond dit zelf ook al als GL-woordvoerder onderwijs en ziet dat dit probleem alleen maar groter wordt. Hij ziet presteren op school als iets negatief.

Terwijl we al jaren lezen dat de linkse indoctrinatie en de linkse bevooroordeeldheid een groeiend probleem is binnen het onderwijs komt Klaver met de linkse tegenaanval. Niet Links denken heeft de doodsteek aan het onderwijs gegeven maar het Rechts economisch denken. Alsof Nederland er een Hayekiaanse doctrine op nahoudt in het onderwijs.

“Het was rond 2009-2010 dat de vraag steeds vaker werd gesteld: welke onderwijsinvesteringen dragen het meeste bij aan economische groei? Uit studies bleek dat landen als Zuid-Korea en Singapore, met een hoge economische groei, hogere Pisa-scores halen. Vervolgens ging onze overheid daar op in zetten. Dat sturen op economische output: wat levert de grootste bijdrage aan de economie? Je ziet het terug in heel veel sectoren. Maar in het onderwijs ben ik voor het eerst duidelijk gaan zien hoe deze focus een hele publieke sector de vernieling inrijdt.”

Het is een inderdaad een groot probleem dat het Nederlandse onderwijs al jaren verslechterd. Maar om dit probleem nu te wijten aan ‘rechts denken’ slaat natuurlijk nergens op. De prestigieuze prestatiecultuur van weleer bestaat al lang niet meer. In dat opzicht heeft Nederland eerder te maken met een doorgeslagen stapelcultuur, iedereen moet maar hoogopgeleid zijn tegenwoordig – wat helaas heeft geleid tot een niveau-inflatie van diploma’s op hogere onderwijsinstellingen.

In een tijd waar GroenLinks zich slecht weet te profileren en de partij niet al te hoog presteert in de peilingen doet Klaver een wanhoopspoging. Alles is de fout van ‘rechts denken’ in het onderwijs. Nu is dit gewoon pure (links) populistische retoriek. Trapt er iemand in dit nonsens verhaaltje van Klaver?