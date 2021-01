LOLWUT? BIJ1-kandidaat en seksgekkie woest: ‘Ben razend! Overheid geeft geen financiële steun aan prostituees!’

Prostituee Yvette Luhrs staat op de kieslijst voor BIJ1 voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. En in de politiek wil ze zich inzetten voor… haar collega’s. Wat betekent dat ze nu héél boos is. Want hoewel het land in lockdown zit, is er geen enkele financiële steun voor sekswerkers. “Het maakt me razend en dat zou het jullie ook moeten maken,” aldus Sylvana-volgelinge Yvette.

Voor Yvette is sekswerk een manier van leven. Zo legt ze op haar website uit dat ze haar erotische carrière begon met pornografie. Dat deed ze al tijdens haar studie aan de kunstacademie. Yvette deed zowel voor als achter de camera pornografische ervaring op. Maar ze was nog lang niet klaar. Nee, nee, ze had haar passie gevonden. Daarom begon ze enkele jaren later ook met het geven van webcamshows… en in 2020 ‘promoveerde’ ze wéér door: ze werd een dame van lichte zeden. Ook is ze TV-prostituee. Op Net5 figureert ze klaarblijkelijk in het programma Ik word prostituee.

Helaas voor haar was dat op dat moment niet de beste financiële keuze. Want door de coronamaatregelen werd het werken haar en haar collega’s behoorlijk moeilijk gemaakt. En nu we in lockdown zitten kunnen ze zelfs helemaal niets meer doen.

Daar maakt ze zich woest om, al helemaal omdat er geen financiële steun is voor ‘sekswerkers.’ Heel gek ‒ onacceptabel in haar ogen ‒ maar deze mensen krijgen dus geen gratis belastinggeld om hun broek op te houden in deze moeilijke tijden. Of om hun broek juist uit te doen. En fin, je snapt wat ik bedoel.

Op social media klaagt ze steen en been:

ps: we zitten nu wederom in een lockdown en de overheid weigert nog steeds financiële steun voor sekswerkers te regelen. Sekswerkers worden nog steeds aan hun lot overgelaten. Het maakt me razend en dat zou het jullie ook moeten maken. — Yvette #KomBIJ1 Luhrs (@YvetteLuhrs) January 20, 2021

“Vanavond aflevering 3 van Ik word prostituee,” aldus Yvette gisteren op Twitter. “Het is ook de aflevering die op mij de meeste indruk maakte.” Want “een paar dagen na mijn eerste kennismaking kwam de eerste lockdown. De serie werd stilgelegd [red.: goh, wat een gemis voor de Nederlandse televisie zeg], de bordelen gingen op slot en om mij heen zag ik hoe collega sekswerkers geen financiële steun van de overheid kregen, hoe sommige[n] dus doorwerkten en of een besmetting of een strafblad riskeerde.”

Maar gossie, gossie, daarna was het nog niet klaar. Na de lockdown mocht iedereen weer werken “behalve sekswerkers (die dus geen steun kregen)… Uiteindelijk gingen de bordelen weer open en ging ik onder begeleiding van Melizza More alsnog aan de slag in Den Haag!”

En toen… verdulleme: “we zitten nu wederom in een lockdown en de overheid weigert nog steeds financiële steun voor sekswerkers te regelen. Sekswerkers worden nog steeds aan hun lot overgelaten. Het maakt me razend en dat zou het jullie ook moeten maken,” schreeuwt ze tenslotte virtueel op de Twitters.

Tja. Dit is wel héél erg tekenend voor het niveau van Sylvana Simons’ BIJ1. Hét probleem is niet dat de hele samenleving gegijzeld wordt door een doorgeslagen overheid maar dat prostituees hun ‘werk’ niet kunnen doen. Je zou erom huilen als het niet zo fantastisch hilarisch was.

