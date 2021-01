Mark, lazer op! IEDEREEN wil het kabinet WEG hebben: ‘#RutteAftreden!’

Het hele land wil dat Mark Rutte het bijltje erbij neergooit. Het moet afgelopen zijn, vindt gans Twitterend Nederland. De toeslagenaffaire is zo erg, en er zijn zoveel mensen kapotgemaakt, dat er maar één ding op zit: het kabinet moet weg. En snel.

De kans dat het kabinet-Rutte III valt door de toeslagenaffaire wordt steeds groter. Mark Rutte zei zelf weliswaar dat hij dit nu mosterd na de maaltijd vindt, maar de druk neemt wel degelijk toe. “Bewindspersonen laten inmiddels al publiekelijk weten dat er gesproken moet worden over het nemen van verantwoordelijkheid. Ingewijden sluiten zelfs niet meer uit dat het kabinet nog deze week zijn conclusies trekt,” aldus De Telegraaf.

Nou, als je op Twitter kijkt zijn héél veel medelanders daar maar wat blij mee. De hashtag #RutteAftreden is namelijk keihard viraal gegaan. Een kleine greep uit de reacties:

#rutteaftreden NU! ResultatenuUit het verleden bieden geen garantie voor de Toekomst maar @Minpres maakt meer kapot dan u lief is … en zal dat altijd blijven doen Ruggengraatloze Ja-knikker en #rijksleugenaar https://t.co/aZxp8qMM54 pic.twitter.com/A3L9axuLjZ — Marc Vorderman (@mdvrdrmn) January 13, 2021

En nee Mark, je moet ook niet blijven zitten op het Coronadossier, want dan ben je nog alleen aan het regeren. De spoedwet heeft namelijk het kabinet al buiten spel gezet, slimmerd. Gewoon oprutten #rutteaftreden https://t.co/jbJBrYx20Y — Servus Pecum (@ServusPecum) January 13, 2021

‘Deze mensen moeten weg. Hoe kort het ook nog maar is tot de verkiezingen. Zodat ook onze kinderen zien dat de overheid verantwoordelijkheid neemt. En we willen ze niet meer terugzien.’ @Sjenettt bij #op1 #op1npo — Peter Kwint (@peterkwint) January 12, 2021

Ik verwacht dat Rutte aftreedt. Dat dit ongekend onrecht geen consequenties zou hebben zou t vertrouwen in de politiek verder doen dalen. Dan is kabinet demissionair en blijven ze zitten tot aan verkiezingen. Daarna weer gewoon Rutte. Onkruid vergaat niet.#rutteaftreden — Fes Breda 💛🖤 (@FesBreda) January 13, 2021

De #toeslagenaffaire. Wat een blamage voor Nederland als rechtstaat. Je verwacht dat de de overheid en de rechtspraak er voor de burger is. Aftreden lijkt me ethisch en moreel gezien een juiste beslissing. Dan pas start het heelproces. Kan #rutteaftreden en zijn kabinet uiteraard — Marcel Kolder 🍀🐋 (@MarcelKolder) January 13, 2021

Zijn Rutte, Wiebes Hoekstra en Asscher al opgestapt? #rutteaftreden — Huub Bellemakers (@HuubBellemakers) January 13, 2021

..vervolgens vooral te kijken naar het volgende baantje waar de zakken weer gevuld gaan worden. Aftreden, aanklagen, juridische vervolging voor deze daden. En niet alleen #RutteAftreden deze hele criminele organisatie en nooit meer een bestuurlijke (overheids) functie. 2 van 2 — Erwin Versteeg (@egversteeg) January 13, 2021

Ik snap het oprecht niet.

Rutte heeft 10 jaar lang van alles afgebroken (zie oa zorg). En komt er elke keer mee weg. En nog erger, mensen stemmen nog steeds op deze malloot en de VVD!

Hoe?

Dus enige optie is aftreden!

En verkiezingen vervroegen!#rutteaftreden #Rutte #aftreden — Jouke Harder (@Jouke_Harder) January 13, 2021

Zo is het natuurlijk maar net. Deze man heeft werkelijk overal een puinhoop van gemaakt. Er is geen enkel gebied waarop Nederland verbeterd is onder zijn allesbehalve bezielende leiderschap: de toeslagenaffaire is slechts het meest brisante voorbeeld.

Het is ongelooflijk. Zelfs een PvdA-premier had het niet zo kunnen verpesten. En deze man is van de zogenaamd rechts en liberale VVD! Geen wonder dat heel Nederland wil dat hij opstapt.

Wegwezen dus, Rutte. En laat je niet door de deur raken op je weg naar buiten!