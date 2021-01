Meer bewijs dat lockdowns niet werken: aantal besmettingen Duitsland neemt in rap tempo TOE

In Duitsland hebben ze nu al wekenlang een “harde lockdown,” net als in Nederland. Maar wat blijkt? Het aantal besmettingen neemt toe! Hoe dat kan? Simpel. Lockdowns werken niet.

Het gaat niet goed in Duitsland, aldus het Algemeen Dagblad. Het nieuwe aantal besmettingen met het coronavirus is namelijk wéér gestegen: “Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft donderdagochtend gemeld dat er 26.391 nieuwe gevallen zijn ontdekt in de laatste 24 uur.” Dat is een toename van 5.000 ten opzichte van de 24 uur ervoor. Het gaat dus om ongekend hoge aantallen.

Maar wacht! Hoe kan dat nou? Want in Duitsland hebben ze ook al weken een harde lockdown. De meeste winkels zijn dicht, mensen worden ontzettend beperkt… ze kunnen boodschapjes halen bij de supermarkt om te overleven, maar dat is het dan wel. Hoe kan het aantal besmettingen dan toch zo snel toenemen? Nou, nou?!

Oh, dat is best simpel. Lockdowns werken niet. Echt niet? Nee, echt niet. Wat wél werkt?

