Narcistische kwal Rutger Bregman geeft PVV-stemmers de schuld van toeslagenaffaire: ‘Heel veel mensen!’

De deugkoning van Nederland mocht gisteren aanschuiven bij Op1 om mee te praten over de toeslagenaffaire. Waar hij zoals gewoonlijk de meest onzinnige flauwekul verkondigde: zo is Rutger Bregman van mening dat de PVV, en de VVD, medeschuldig is aan de toeslagenaffaire. De partij is namelijk altijd anti-fraude geweest en dit is het resultaat ervan.

Volgens de fop-intellectueel Rutger Bregman is het helemaal niet zo gek dat wij in Nederland de toeslagenaffaire hebben gehad. Kijken we naar de peilingen dan ligt dit helemaal in de lijn der verwachtingen. De VVD en de PVV zijn de grootste partijen. Beiden zijn het meest kritisch naar fraudeurs en “labbekakken”, aldus Bregman. Het is dus niet zo verwonderlijk dat dit dan ook te zien is in het (doorgeslagen) beleid bij de Belastingdienst.

Zijn we zelf ook medeschuldig aan de toeslagenaffaire? "Ja, natuurlijk", zegt @rcbregman. "Kijk nu naar de peilingen, wie zijn de grootste partijen? de #VVD en de #PVV… "Het behoorlijk aantasten van de Nederlandse verzorgingsstaat is niet in het geheim gebeurd." #Op1 pic.twitter.com/V4ANt8bvWH — Op1 (@op1npo) January 18, 2021

Volgens Bregman is iedere Nederlander medeschuldig aan de toeslagenaffaire, maar hij weet niet hoe gauw hij de schuld direct op het bordje van de PVV en de VVD moet schuiven. Nu klopt er natuurlijk helemaal niks van deze boude stelling. De toeslagenaffaire is omstreeks 2013 begonnen. Op dat moment had de PVV maar 15 zetels in de Tweede Kamer. De VVD en PvdA waren bij afstand de grootste partijen van Nederland. Zij zijn toch echt de schuldigen in dit verhaal.

Het is natuurlijk altijd makkelijk punten te scoren om PVV-stemmers en boze blanke mannen de schuld te geven voor alles wat fout gaat in dit land. Maar ditmaal had de PVV, en ook haar kiezers, hier helemaal niks mee te maken. Bregman kan maar beter zijn eigen boekje De meeste mensen deugen opnieuw lezen voordat hij weer alle PVV’ers de schuld geeft.