Nederland wordt wakker! Meer dan helft van de bevolking is ONTEVREDEN over coronabeleid rampenkabinet

Eindelijk is het zover! Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders het coronawanbeleid van het faalkabinet-Rutte III afkeurt. 45 procent van onze medelanders steunt het beleid nog maar. In november was dat nog twee op de drie. Het is dus heel snel aan het gaan. Gelukkig maar, want alleen door massaal in verzet te komen kunnen we er iets aan doen.

Uit de “jongste resultaten van het doorlopende vragenlijstonderzoek van de RIVM Gedragsunit en de GGD’s naar hoe Nederlanders omgaan met de crisis” blijkt dat steeds meer mensen he-le-maal klaar zijn met het wanbeleid van Mark Rutte, Hugo de Jonge en al die andere miskleunen van het klunzenkabinet. 51.000 mensen zijn ondervraagd, en uiteindelijk blijkt dat de meerderheid het beleid niet meer steunt. En als wordt geïnformeerd naar hoe Nederland het doet ten opzichte van het buitenland dan antwoordt slechts één op de vijf daar op positieve wijze op.

Rutte en De Jonge gaan dus keihard af. Mensen zijn er klaar mee. Ze zien dat er op elk punt een puinhoop wordt gemaakt van vaccineren tot bizarre regels die niet uit te leggen zijn. En dan hebben we natuurlijk ook nog de maatregelen, zoals complete lockdowns, die het complete mkb aan het wegvegen zijn. Waar een maand geleden 63 procent van de mensen dacht dat de staat “verschillende belangen goed afweegt” is dat nu nog maar 55 procent. En ja, dat cijfer is dalende.

Het is nog niet waar het moet zijn als we écht af willen van al deze belachelijke maatregelen die de economie kapotmaken en grootschalig mentaal lijden veroorzaken (wat ook vermeld wordt in het hierboven gelinkte Volkskrant-artikel), maar de kritiek begint dus écht toe te nemen.

Deze groeiende kritiek is het logische gevolg, niet van ‘misinformatie’ van tegenstanders van het kabinet, maar van het overduidelijke wanbeleid. De economie wordt opgeblazen, een lockdown legt alles lam, maar het aantal besmettingen blijft hoog. Het vaccinatieproces is veel te langzaam op gang gekomen. En dan lezen en horen we ook nog eens verhalen over nog niet-ingeënt zorgpersoneel dat aan het bed van patiënten staat, maar hun managers kregen wel al een spuit. Het zijn Sovjet-gebeurtenissen die nu opeens heel normaal zijn in Nederland.

En natuurlijk komt de kritiek ook nog eens van twee kanten: van de mensen die tegen de lockdown en aanverwante autoritaire maatregelen zijn (zoals ik!) tot mensen die wél vinden dat er hard ingegrepen moet worden, maar die zien dat het extreem langzaam gaat qua vaccinaties om maar iets te noemen.

Met een beetje mazzel zet deze trend zich voort en wordt het coronabeleid het einde wordt van de politieke carrières van de verantwoordelijken voor deze puinhoop: mensen als Mark Rutte en Hugo de Jonge. Want dat er iets moet veranderen als we de economie én de geestelijke gezondheid van mensen nog enigszins willen redden kan iedereen nu zien.

Iedereen behalve het kabinet, dus. Onverteerbaar!