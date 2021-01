Nederlandse zonneparken worden massaal opgekocht door buitenlandse bedrijven: ‘Slimme jongens gaan er met de buit vandoor!’

De verduurzaming van Nederland gaat gepaard met veel haken en ogen, ditmaal blijkt dat er te veel buitenlandse bedrijven Nederlandse zonneparken opkopen. Ook maken zij gretig gebruik van Nederlandse subsidies. Van ons belastinggeld bouwt men dus een zonnepark waar wij uiteindelijk niet van profiteren.

Kamerleden zijn van mening dat het kabinet strengere eisen moet stellen aan de bouw van zonneparken. Dit om in de toekomst te voorkomen dat nog meer buitenlandse bedrijven gebruik maken van onze subsidies. Subsidies verdwijnen nu veelal naar het buitenland en ons eigen land profiteert te weinig van de verduurzaming.

Bijna 80% van de grootste zonneparken in Nederland zijn in handen van buitenlandse bedrijven. Bijna 900 miljoen euro aan subsidie gaat hierdoor naar het buitenland. De lokale economie profiteert dus helemaal niet van deze geldinjecties maar grote corporaties uit bijvoorbeeld Duitsland en China wel. Wat natuurlijk een grof schandaal is. VVD-Kamerlid Mark Harbers is geschokt – terwijl zijn eigen partij medeverantwoordelijk is voor dit beleid.

,,Het draagvlak staat onder druk, de ruimtelijke inpassing ook en het streven naar 50 procent lokale financiële participatie wordt niet gehaald”

Het streefdoel van 50% wordt nog niet eens gehaald, en laten we eerlijk zijn: 50% is nog steeds aan de lage kant aangezien we praten over Nederlands belastinggeld.

In totaal zijn de cijfers nog negatiever: slechts 4% van de productie door zonneparken is lokaal eigendom. Verreweg het meeste van wat we duurzaam opwekken gaat dus niet naar lokale projecten of woningen.

,,Dat streven naar lokaal eigendom is nu veel te vrijblijvend. Het moet wettelijk geregeld worden zodat het juridisch valt af te dwingen. Anders gaan de slimme jongens met dollartekens in de ogen er steeds weer met de buit vandoor.”