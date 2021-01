Newsflash: de Palestijnen willen helemaal geen tweestatenoplossing!

De Palestijnen willen de tweestatenoplossing – of toch niet? Het lijkt er niet echt op, vindt Likoed Nederlands-bestuurslid Awi Cohen. Hij ziet in recente uitlatingen van Palestijnse hoogwaardigheidsbekleders vooral signalen die wijzen op het tegendeel: Palestijnen willen niets liever dan alle Israëliërs het land uit schoppen.



Veel politici en journalisten beweren dat de Palestijnen graag de tweestatenoplossing willen. Daarmee wordt bedoeld een staat voor Palestijnen, naast Israël. Maar is dat wel wat de Palestijnen nastreven? Uitzendingen van de Palestijnse televisie laten iets heel anders zien. Hieronder een paar recente voorbeelden.

Hamas, dat Gaza bestuurt, blijkt nog steeds uit te zijn op de vernietiging van Israël:

“Wij zijn er volledig van overtuigd dat we door de vernietiging van die monsterlijke staat [Israël] een eind zullen maken aan de wereldwijde ellende als gevolg van oorlogsophitsing, corruptie en door media verspreide zondigheid. Dat is de essentie van de bezettende zionistische vijand. Ze willen de hele mensheid verontreinigen, om als vreemd element in de wereld te kunnen leven. Dus het moet worden vernietigd. …Verzoening met de zionistische vijand kan nooit deel uitmaken van de agenda of ideologie van Hamas. Dit is uitgesloten.”

Dit is een uitspraak van Fathi Hamad, een lid van het Politbureau van Hamas. Hij deed deze op 12 december 2020 op het tv-kanaal van Hamas.

De zogenaamd ‘gematigde’ Fatah, dat de Westbank bestuurt, blijkt hetzelfde te propageren:

“Van Safed, Haifa, Acre en Jaffa [vier steden in Israël], vanuit elke centimeter van ons land Palestina: goedemorgen Jeruzalem. Een ochtend van pracht en glorie voor de hoofdstad van ons hart en onze staat. Er zijn al veel bezetters geweest. Zij zijn verdwenen. Jeruzalem is Palestijns, islamitisch en christelijk gebleven. De bezetting nadert zijn einde. En de toekomst, die vol hoop en vrijheid is, is van ons.”

Dit viel te horen bij een presentator op de officiële Palestijnse televisie op 4 december 2020.

Een jongen van twaalf jaar zei een dag eerder al bij een Palestijns nieuwskanaal, terwijl ondertussen een landkaart getoond wordt waarop Israël is vervangen door ‘Palestina’:

“De Joden hebben ons land gestolen. Ik wacht al 12 jaar, mijn vader 40 jaar, en mijn grootvader 70 jaar. De Joden namen ons land met geweld in en stuurden ons naar de kampen. Ik hoop terug te keren naar Lod, mijn stad.” Ik voel dat ik in de toekomst zal terugkeren en Palestina zal bevrijden.”

En twee weken daar weer voor verkondigde de officiële Palestijnse televisie:

“Dit is de rol van onze schoolboeken: de Palestijnse kinderen moeten leren dat Palestina niet alleen uit Ramallah en Bethlehem bestaat. Zij moeten weten dat Palestina ook Haifa en Akko [steden in Israël] omvat. Dat er een historische onderdrukking is van de Palestijnse kinderen.”

Ook door Fatah-leiders is al vele malen aangegeven dat de ‘tweestatenoplossing’ slechts een fase is in de richting van de vernietiging van Israël. Dat doen ze dan wel altijd in het Arabisch, nooit in het Engels. Het Westerse publiek moet het niet horen. Echter, een jaar geleden vergat de Palestijnse ambassadeur Husam Zomlot deze instructie en sprak het uit in het Engels:

“De tweestatenoplossing was nooit een Palestijnse eis. Het was een concessie aan de internationale gemeenschap. Voor Palestijnen is het onzinnig. Het is een startpunt in de strategie. Maar daar stopt het niet mee.”

Het bewijs ligt dus voor het oprapen dat de Palestijnse leiders niet uit zijn op twee staten als oplossing voor het conflict. We weten dat de Palestijnse jeugd nog steeds onderwezen wordt dat de Palestijnen Israël moeten vernietigen. En dat met de oprichting van een Palestijnse staat het conflict eerder zou verhevigen dan verminderen.

Iedereen die dit wil zien, kan dit zien. Maar toch beweren veel politici en journalisten dat de Palestijnen wel de tweestatenoplossing willen. Zij blijven hun ogen sluiten voor de ongemakkelijke waarheid dat de Palestijnse leiders dat in het Arabisch ‒ richting hun eigen mensen ‒ nooit beweren. Dan preken zij de vernietiging van Israël.

Ontzettend jammer, want na een paar keer dit soort uitzendingen van de Palestijnse televisie op het NOS Journaal zou iedereen begrijpen wat er echt aan de hand is. Waarom door deze Palestijnse houding er geen vrede was, is of kan komen. Ongeacht wat Israël doet.

Awi Cohen is bestuurslid voor Likoed Nederland