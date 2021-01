O jee! Vanaf morgen is ook Greta Thunberg officieel stemgerechtigd: ‘Als dat maar goed gaat…’

Klimaatactivist Greta Thunberg mag morgen (3 januari) officieel 18 bijenwaskaarsjes uitblazen. Daarmee is ze officieel stemgerechtigd en ze is zelfs van plan om een extra tandje bij te zetten met haar activisme nu ze bijna volwassen is. Qua leeftijd dan hè.

Het voordeel van het behalen van een volwassen leeftijd is wel dat niemand nu ooit nog kan zeggen dat het kinderachtig en laag is om een kind aan te vallen. Vanaf morgen is Thunberg dus geen kind meer en mogen wij allemaal iets vinden van het drammerige activisme van deze Zweedse mevrouw.

Zelf is Thunberg maar wat blij dat ze over een aantal uurtjes als een volwassene moet worden aangesproken, maar bovenal dat ze nu ook mag stemmen en meer op de politieke voorgrond kan geraken. “Iedere verkiezing is een verkiezing voor het klimaat”, benadrukt Thunberg nog maar eens tegenover Svenska Dagbladet. Volgend jaar al mag Thunberg haar klimaatstem uitbrengen wanneer er een nieuw Zweeds parlement gekozen zal worden.

Gelukkig gaat Thunberg inmiddels ook weer naar school, want doordat ze jarenlang geen lessen volgde, heeft ze een hoop in te halen. We gunnen haar dan ook een mooi diploma en een fijn salaris, maar alsjeblieft: ‘Pak niet elke keer die microfoon om de spotlights op te zoeken met je gedram!’ We hebben in Nederland al genoeg last van klimaatzuigers zoals Rob Jetten, Sigrid Kaag en Jesse Klaver. Er zijn ook grenzen, natuurlijk!