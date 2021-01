‘Ondernemerspartij’ VVD bedankt! Winkelketens staan nu daadwerkelijk op omvallen vanwege het economische wanbeleid van de overheid!

Een nieuwe verlenging van de lockdown zou desastreus zijn voor zo’n beetje de hele horecasector en evenementenbranche. Maar ook de (grote) winkelketens hebben het knap lastig gedurende het economische wanbeleid van Mark Rutten en zijn ‘ondernemende’ VVD. Meerdere winkelketens schijnen zelfs op omvallen te staan.

Het gaat niet lekker met de horeca. Het gaat niet zo goed met de retailhandel. Het gaat überhaupt op geen enkel vlak nog goed in Nederland, een land dat ooit zo vooruitstrevend en leidend was, maar inmiddels is gekrompen tot het eigenwijze broertje van Bulgarije. En dat is alles behalve een compliment. Want Bulgarije is een prachtig vakantieland, maar daar is dan ook wel zo’n beetje alles mee gezegd.

We hadden natuurlijk al te maken gehad met de toeslagenaffaire, die de Bulgarenfraude in alle opzichten overtreft. Daarna kwam het vaccinatiebeleid, waardoor wij ons ook nog eens konden spiegelen aan de Bulgaren, want samen met het Balkanland staan wij onderaan het lijstje van het aantal gevaccineerde personen.

Maar iets dat de Bulgaren dan wel weer beter doen als ons: De retailhandel. Want omdat de Bulgaren al veel eerder begonnen aan een keiharde lockdown, zijn daar nu meer versoepelingen in zicht. In Nederland lijkt dat vooralsnog uitgesloten, want we hebben het nu slechts over het heropenen van de basisscholen in februari dit jaar.

Over versoepelingen voor de horeca- en retailhandel zijn dan ook nog helemaal geen concrete plannen gemaakt, en dat begint nu toch wel ernstige zorgen te baren. Volgens De Telegraaf staan er inmiddels zelfs winkelketens op omvallen.

Zo zegt de topman van Zeeman, Erik-Jan Mares:

“De non-foodsector raakt echt in paniek bij de gedachte dat we pas na Tweede Paasdag waarschijnlijk de winkels weer mogen openen en in maart click & collect mogen invoeren. Dat is wat wij te horen hebben gekregen van bronnen rondom het kabinet. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de hele sector. Daarom treden we naar voren, aangezien veel bedrijven dat niet doen om onrust onder het personeel te voorkomen.”

Natuurlijk, niemand is uit op onrust, alleen we moeten onszelf wel beseffen dat die onrust er allang is. Bedrijven zoals Zeeman, Wibra, Hema, de Bijenkorf, vele kledingwinkels, boekhandels, eigenlijk zo’n beetje elke winkelketen behalve de fastfoodreuzen zoals Mc Donald’s en Kentucky Fried Chicken hebben het uitermate zwaar, en niet zelden staan meerdere van die winkelketens bijna op het punt om om te vallen. Allemaal dankzij het economische beleid van de ondernemerspartij de VVD.