Persconferentie: Rutte en De Jonge overwegen nog steeds avondklok vanwege Britse coronavariant

In de persconferentie lichten premier Rutte en zorgminister De Jonge de maatregelen toe die al eerder waren uitgelekt. De coronacijfers zijn nog steeds dramatisch, dus de lockdown wordt weer verlengd. Ook wordt de 1,5 meterregel weer toegepast op middelbare scholen.

Het kabinet maakt zich grote zorgen over de Britse coronavariant, die veel besmettelijker blijkt dan de originele variant. Het kabinet anticipeert echter nauwelijks op het effect van deze variant en wacht wederom rustig af totdat het pas écht misgaat. Daarom wordt er slechts een 1,5 meterregel geherintroduceerd voor de middelbare scholen, in plaats van de hele boel gewoon dicht te gooien.

Als de normale variant al zo’n enorme impact heeft en wild om zich heen grijpt in allerlei verzorgingstehuizen, dan kun je er toch donder op zeggen dat die Britse variant in no time bij de middelbare scholen opduikt? Die 1,5 meter is allemaal leuk en aardig, maar dat gaat geheid mis met zoveel leerlingen tegelijk in onvoldoende geventileerde gebouwen.

Het meest opvallende aan deze persconferentie is de aankondiging van de vraag om een spoedadvies van het OMT, in verband met de mogelijke komst van een avondklok. Dat zou er namelijk voor kunnen zorgen dat het aantal contactmomenten verder af zal nemen. Volgens Rutte vinden de meeste besmettingen namelijk door dergelijke contacten plaats.

Volgens De Jonge zullen we pas in de herfst voldoende gevaccineerd zijn en moeten we het tot die tijd maar doen met zware maatregelen. Daar staat wel tegenover dat er nu op meerdere plekken grootschalig wordt getest, met name vanwege de Britse coronavariant. Na tien maand ervaring met corona heeft het kabinet dan eindelijk een béétje anticiperend vermogen ontwikkeld, zo lijkt het.