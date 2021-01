Peter R. de Vries grijpt schaamteloze Rutte en kwaadaardig kabinet: ‘Elke keer hetzelfde: geen lerend vermogen!’

SP-leider Lilian Marijnissen en Peter R. de Vries deelden gisteravond bij Op1 beiden een veeg uit de pan uit aan het kabinet. Volgens Marijnissen moet er een staatsrechtelijke streep worden getrokken, en meent dat opstappen de enige logische stap is. De Vries is een stuk somberder over de toekoms: de overheid heeft totaal geen zelfreflecterend en lerend vermogen, aldus de eeuwige talkshowgast. Dit soort ‘fouten’ worden bij iedere grote affaire gemaakt.

"Hier moet staatsrechtelijk een streep worden getrokken. Dit nooit meer. En dan is aftreden het enige dat past", zegt @MarijnissenL. @PeterRdeV is pessimistisch over lerend vermogen van de overheid. "Ik zie telkens dezelfde patronen in elke grote affaire. #toeslagenaffaire #Op1 pic.twitter.com/PcICcnxgbB — Op1 (@op1npo) January 11, 2021

Gisteren bij Op1 liet SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen er geen gras over groeien: er was bij de toeslagenaffaire géén sprake van een ongeluk, het is allemaal ‘willens en wetens gebeurd’ door het kabinet. Ze wisten er allemaal vanaf, maar niemand durft de verantwoordelijkheid te nemen voor de gemaakte fouten. Een motie van wantrouwen is de enige optie. Of die wordt aangenomen is natuurlijk een andere vraag.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat er een meerderheid wordt behaald tenzij de coalitiepartijen D66 en CU ineens hun partners laten vallen.

Volgens Peter R. de Vries ligt het probleem nog vele malen dieper. Bij iedere grote affaire zie je dezelfde patronen. Topambtenaren, topbestuurders, ministers en staatssecretarissen hebben alleen een ernstig gebrek aan een lerend vermogen. Waardoor de fouten continu opnieuw worden gemaakt, maar dan op verschillende dossiers.

De Vries heeft ook helemaal gelijk wanneer hij zegt dat als het kabinet niet afreedt vanwege dit grote schandaal, waarover treedt een toekomstig kabinet dan nog wel af? De toeslagenaffaire toont een enorme rot in ons systeem aan.

Als het huidige kabinet niet aftreedt dan geeft dit een negatief signaal af: een signaal dat bestuurders dus best kunnen blijven zitten als ze maar ‘sorry’ zeggen. Iets wat we natuurlijk niet moeten willen.

Dus laten we voor de verandering eens zeggen: goh, die Peter R. de Vries zegt nog niet eens zulke enorme gekke dingen! Niet aan gaan wennen, hoor, dat we de woorden van Petertje R. onderstrepen. Maar in dit geval is het meer dan terecht: dit toeslagenklungelend kabinet moet z’n biezen pakken, en snel een beetje!