Petitie gestart voor repareren “dramatische staat van defensie”: ‘Veiligheid staat op het spel!’

Oud-militairen en bezorgde burgers zijn een petitie gestart. In een manifest vragen ze aandacht voor de staat van Defensie in ons land. Er gaat te weinig aandacht uit naar ons leger, vinden ze. Ook in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen worden onze soldaten veelal vergeten.

De staat van Defensie is om te huilen, aldus de initiatiefnemers van een manifest dat poogt meer aandacht voor Nederlandse militairen en hun materieel te genereren.. Ook vanuit de politiek komt er te weinig aandacht voor het leger, vinden zij. Hier en daar heb je natuurlijk wel partijen die roepen dat Nederland moet voldoen aan de 2%-norm van de NAVO maar actie wordt er nauwelijks ondernomen. Vandaar dat de initiatiefnemers een petitie zijn gestart:

“In de verkiezingsprogramma’s is relatief weinig aandacht voor defensie, en maar weinig partijen willen er 2 procent van het bbp aan uitgeven. Terwijl dat toch echt de afspraak is met de NAVO”

Defensie kan op dit moment nog maar weinig klaarspelen, dankzij de jarenlange bezuinigen. Het leger had makkelijk kunnen helpen bij de crisisbestrijding tegen corona, maar op medisch vlak heeft Defensie gewoon niet genoeg hooggeschoold personeel meer.

“Op geneeskundig gebied mist defensie heel veel specialisten. Er staan talloze vacatures open. Er is daar heel veel bezuinigd. Terwijl defensie als belangrijke taak heeft het absolute vangnet van Nederland te zijn als dingen misgaan. Nu met de crisis rond covid-19 zie je dat dat nauwelijks nog gaat.”

De waarheid is hard: al jaren loopt de Nederlandse defensie achter de feiten aan. Enkele jaren geleden werd Nederland zelfs nog wereldnieuws omdat ons leger niet eens genoeg geld had om soldaten te laten schieten met echte kogels. Soldaten moesten tijdens trainingen maar zelf ‘pang-pang’ roepen.

Sindsdien is er maar weinig verbetering gekomen. De eurofiele partijen in Nederland zijn op dit moment geobsedeerd door het idee van een Europees leger, maar simpelweg voldoen aan de NAVO-norm blijkt kennelijk nog steeds niet haalbaar. Als al deze politieke partijen van de SP tot en met de VVD nu eerst eens hun prioriteiten op orde krijgen, dan kan ons leger tenminste voldoen aan bepaalde eisen. Het is pas logisch om na te denken over een Europees leger als we op z’n minst kunnen voldoen aan de huidige internationale defensie-afspraken. Toch?

En daarnaast hadden we nu goed de hulp van het leger goed kunnen gebruiken bij het vaccineren, zoals in sommige andere landen nu wel gebeurt.

Helaas hadden Haagse politici echter andere stokpaardjes in gedachten om hun geld aan uit te geven, en daardoor zitten we nu met de gebakken peren. En het enige wat Defensie nu nog kan doen? Om geld smeken middels een internetpetitie. Het zou grappig zijn als het niet zo enorm triest was.