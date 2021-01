Popcorn! Quasi-communistische SP en Mao-jeugdhonk Rood richting definitieve breuk door terugkeer radicale voorzitter

Het blijft voorlopig nog wel even onrustig binnen de gelederen van de SP. Er worden allerlei verzoeningspogingen gedaan tussen de SP en haar jongerenbeweging, Rood. Maar die lijken stuk te lopen. De rode rakkers van de jeugdclub willen namelijk koste wat kost Olaf Kemerink, de beruchte “zolderkamercommunist,” weer installeren als voorzitter. Wat dan weer onacceptabel is voor de SP.

De grote schoonmaak binnen de SP om definitief af te rekenen met het radicale communistische verleden en uitingen verloopt stug. Voornamelijk omdat de jongerenpartij pal achter de geroyeerde voorzitter van hun vereniging blijft staan. Volgens het bestuur van de SP is jongerenvoorzitter Olaf Kemerink een “geradicaliseerde zolderkamercommunist”. Daar lijken nu conclusies aan verbonden te worden:

‘Wij willen niet afsplitsen van de SP, maar gaan ook niet onder alle voorwaarden door. Als het niet lukt om binnen de SP te draaien, ga je kijken naar andere mogelijkheden.’

Kemerink en vier andere leden hebben volgens de SP geflirt met het idee van een gewelddadige revolutie. De SP wil vandaag de dag niks meer te maken hebben met dit soort communistisch gedachtegoed en probeert het onkruid hardnekkig te wieden. Alleen is er nu een groot conflict ontstaan tussen de partij en haar jongerenafdeling: iets wat alleen maar negatieve aandacht oplevert.

De partij en de jongerentak zijn nu in gesprek om de ruzie te beslechten, maar tot dusverre is daar alleen nog maar meer heibel uit voortgekomen. De SP heeft haar jongerenpartij namelijk niet onder controle: Het blijkt vol te zitten met jongeren die agressief rood gedachtegoed omarmen. Een scheiding tussen de twee lijkt op deze manier niet te voorkomen. De radicale elementen binnen de jongerenafdeling blijken namelijk onmogelijk om te temmen.

Jarenlang heeft de partij een flinke liefdesverhouding gehad met communistische gedachtegoed ‒ met name de Chinese, maoïstische variant van het communisme. Dat zit diep in de partij: het is dan ook niet opmerkelijk dat een grote schoonmaak veel meer moeite kost dan gedacht.

De vraag is alleen wat een scheiding tussen de jongerenpartij en de SP zal betekenen voor toekomstige aantal zetels van de beweging van Lilian Marijnissen. De jeugdleden zullen hoogstwaarschijnlijk naar een andere (radicalere) partij uitwijken. En het zetelaantal van de socialisten is al niet veel soeps.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!