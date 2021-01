Prachtig! Wethouders boos over website die krankzinnige plannen in beeld brengt met gephotoshopte windmolens

Meerdere wethouders in de provincie Utrecht ergeren zich bont en blauw aan de website RESinBeeld.nl. De makers brengen namelijk de energieplannen voor de provincie in beeld door landschapsfoto’s te bewerken met Photoshop, zodat zichtbaar wordt waar er mogelijk windmolens komen en hoe dat er dan uit zou komen te zien. Prachtig!

Gemeentebestuurders zijn er absoluut niet over te spreken, want zodra zij met plannen voor mogelijke locaties komen, kunnen inwoners foto’s insturen van die locaties. De makers van de website bewerken vervolgens de foto’s en dan is voor iedereen duidelijk hoe die plannen er in het echt uit zouden komen te zien.

De kritiek vanuit de wethouders is ook prachtig. De site zou doen alsof de plannen al een praktisch voldongen feit zijn. Tsja, wat wil je als je bepaalde locaties overweegt op een ‘kansenkaart’? Inwoners mogen best vooraf weten hoe zoiets er eventueel uit zou kunnen komen te zien. Als het beeld ze niet bevalt, dan had je zo’n plek maar niet moeten overwegen!

Wat de wethouders misschien nog wel het meest irriteert is het feit dat één van de projectleiders de ex-VVD’er Willem Joustra is, zelf oud-wethouder in Wijk bij Duurstede, die juist vanwege de komst van de windmolens vertrok bij zowel de partij als de gemeente.

Misschien is het zelfs een idee om inwoners zélf bepaalde locaties te laten nomineren voor die kansenkaart. Dan hebben ze tenminste nog een beetje regie over welk deel van de horizon er gaat worden vervuild. Inspraak krijgen over of er überhaupt windmolens moeten komen zal namelijk wel niet aan de orde zijn.