Schokkend maar niet heus: ‘Franse avondklok heeft geen duidelijk effect’

Ook in Frankrijk hebben ze een avondklok, en tegen alle hoop in stijgt het aantal besmettingen daar juist. De Franse publieke omroep heeft zich gebogen over de officiële overheidscijfers en komt tot de conclusie dat een avondklok maar weinig effect heeft.

Sommige regio’s hebben in Frankrijk zelfs een nog zwaardere avondklok en zelfs daar loopt het besmettingscijfer weer op. De publieke regering dropt een pittige bom die de regering onder druk zet. De Franse regering heeft gereageerd op de resultaten van de avondklok, en ook zij kunnen niet anders dan concluderen dat het resultaat enorm tegenvallend is. Een Franse regeringswoordvoerder komt met de volgende reactie:

“Er is een effect, maar het is niet genoeg. Het aantal besmettingen is hoog, neemt toe, en de druk op ziekenhuizen neemt toe.”

Halverwege december werd in Frankrijk de avondklok ingevoerd, na 20.00 uur mocht niemand meer de straat op. Drie weken terug werd in vijftien departementen de avondklok vervroegd naar 18.00 uur, een positief effect bleef helaas uit.

Ook Franse epidemiologen zijn teleurgesteld in de resultaten van de avondklok. Velen hadden natuurlijk gehoopt op een grote zichtbare daling:

“Er is geen spectaculair effect. We waren pas gerust geweest als je wekelijks een daling van 40 procent van het aantal besmettingen ziet. En dat is niet het geval.”

Dezelfde epidemiologen pleiten nu voor nog strengere regels, ook vanwege de komst van de Britse variant die in de statistieken nog nauwelijks wordt meegeteld.

Het nieuws komt natuurlijk als een bom aan in Frankrijk, want hoe lang is de avondklok nog houdbaar? De Franse regering waakt ervoor dat het niet zo escaleert als hier in Nederland.

Ondertussen blijft ook de discussie over het nut van de avondklok in Nederland doorgaan. De Franse cijfers laten in ieder geval zien dat deze disproportionele maatregel daar weinig heeft uitgemaakt.

