Rasoptimist Diederik Gommers: ‘Door de Britse mutatie kan de lockdown nog weleens tot aan de zomer duren!’

IC-specialist Diederik Gommers denkt dat de huidige lockdown nog weleens tot aan de zomer van 2021 van kracht kan blijven. Volgens Gommers ziet het er slecht uit voor Nederland nu de Britse coronamutatie definitief (per vliegtuig) in ons land is aangekomen.

Gommers neemt als voorbeeld ons buurland Duitsland. Daar zei bondskanselier Angela Merkel dat Duitsland waarschijnlijk tot minimaal april in lockdown zal verblijven. Nu Gommers zo nadrukkelijk het Duitse beleid als voorbeeld neemt voor Nederland, weten we allemaal waar het Outbreak Management Team (OMT) hun advies op baseert. Het is dus absoluut niet uitgesloten dat Mark Rutte en Hugo de Jonge over een aantal weken het beleid van Merkel een op een zullen kopiëren.

Mochten we daadwerkelijk tot aan de zomer in een lockdown verblijven, dan zullen er wellicht minder coronabesmettingen plaatsvinden, maar kunnen we Nederland ook meteen diagnosticeren met een manische depressie.

Diederik Gommers vreest voor de Britse mutatie zich hier nu ook verspreidt. Gommers: “Je kunt eigenlijk een derde golf verwachten en dat is iets waar we eigenlijk helemaal niet bij stil stonden.” #Op1 pic.twitter.com/ulimEcQN74 — Op1 (@op1npo) January 15, 2021

Zoals DDS-columnist Jan Roos ook al treffend opschreef:

“De coronacrisis en de maatregelen daarop hebben ons land verlamd. Honderdduizenden mensen staan op de rand van de afgrond. Bij ondernemend Nederland staat het water aan de lippen. Hele winkelstraten zijn dicht en staan op omvallen.”

Zelf denk ik dat de recente verlenging van de lockdown al genoeg mensen in een depressie stort, genoeg bedrijven richting een faillissement duwt en van het ooit zo bruisende Nederland een soort van apocalyptische nieuwstaat zal maken. De vernietigende gevolgen van de ingrijpende lockdown wegen dan ook echt niet op tegen de positieve effecten van de lockdown in de vorm van minder coronabesmettingen.

De aankomende maand blijven we dus nog in lockdown, maar daarna is de rek er toch ook wel echt uit. Mensen zijn moe en snakken naar levenslustigheid. Dus laten we over vier weken gewoon weer langzaam en stapje voor stapje teruggaan naar het ‘oude normaal’. Hoewel dat waarschijnlijk ijdele hoop is, want er staat ons vermoedelijk eerst nog een avondklok te wachten. Hoewel klappen kan de Nederlandse bevolking nog incasseren?