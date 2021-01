RedTeam: ‘Kabinet moet verkiezingen uitstellen als situatie niet rap verbeterd’

Volgens het RedTeam, de onafhankelijke expertclub die het kabinet adviseert over de coronamaatregelen, moet het kabinet overwegen om de verkiezingen van half maart uit te stellen als de dagelijkse besmettingscijfers voor die tijd niet onder de duizend zit. Nijmeegse microbioloog Bert Mulder, RedTeam-lid, zegt: “Nu al tot uitstellen besluiten is wat voorbarig, maar zeker als we dan nog in een lockdown zitten, moet je niet willen dat mensen massaal de deur uitgaan om te gaan stemmen.”

Volgens het RedTeam is elke versoepeling van de coronamaatregelen “spelen met vuur”. De besmettingscijfers zijn nog steeds veel te hoog en lijken de komende tijd ook niet echt omlaag te zullen gaan. En doordat alle focus momenteel op het vaccineren ligt, heeft men het vermoeden dat de bereidheid van mensen om zich te laten testen ook aan het afnemen is.

In het ergste geval betekent dat dus dat de besmettingscijfers over een tijdje helemaal niet meer representatief zijn én dat het werkelijke aantal besmettingen mogelijk veel hoger kan zijn dan we tegen die tijd zouden vermoeden. In dat geval zou het natuurlijk bijzonder onverstandig zijn om mensen massaal de straat op te sturen om te gaan stemmen, ook wanneer de verkiezingen over meerdere dagen worden uitgesmeerd.

Zelf ben ik er geen voorstander van om de verkiezingen uit te stellen. Ik zou dan eerder gaan kijken of het mogelijk is om een soort planning te maken voor wie wanneer kan gaan stemmen. Zo voorkom je een piekdrukte en kun je de verkiezingen gewoon door laten gaan. Het liefst laat je mensen dan zelf een tijd aangeven en hou je ruimte voor vertragingen. Het moet dan natuurlijk niet zo zijn dat als je je tijdvak mist, dat je dan niet meer kunt stemmen. Desnoods verleng je de verkiezingen met een dag of twee extra of regel je extra stemlocaties. Dat lijkt mij in ieder geval beter dan de verkiezingen uitstellen, want ik heb het idee dat een deel van de bevolking dat héél verkeerd op zal gaan vatten.