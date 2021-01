Richard de Mos wil lik op stuk beleid na vele autobranden: ‘Hard aanpakken. Was je erbij, ben je erbij!’

Richard de Mos, lijsttrekker van Code Oranje en fractievoorzitter van Hart voor Den Haag pleit voor lik op stuk beleid bij het neerleggen van de rekening van autobranden bij daders en ouders van minderjarigen. Afgelopen nacht gingen door het hele land heen veel auto’s in vlammen op.

Richard de Mos pleit voor een keiharde aanpak:

“Laat er geen misverstand bestaan over waar de rekening van de autobranden rondom de jaarwisseling moet worden gelegd: bij de daders en – in geval die daders minderjarig zijn – bij hun ouders.”

Was je erbij, ben je erbij

“Laten opdraaien voor de daadwerkelijke schade is niets nieuws, dat kan juridisch al lang. Het probleem zit in de uitvoering. Bij dit soort figuren werkt alleen lik op stuk. Ook zinvol is het uitbreiden van groepsaansprakelijkheid uitbreiden naar iedereen die er bij aanwezig is, los van individueel handelen. Maak wetgeving waardoor bij de volgende jaarwisseling aanwezig zijn bij door vuurwerkhooligans veroorzaakte rellen en autobranden strafbaar wordt. Iedereen die er bij staat kan worden opgepakt, lik op stuk en de rekening ontvangen. Was je erbij, ben je erbij!”, aldus Richard de Mos.

Op een vlieg schieten met een kanon

De Mos krijgt over het algemeen veel steun van zijn achterban en ik begin hem zelf ook wel te waarderen, maar ik denk dat hij met dit idee z’n doel voorbijschiet. Als er bij de volgende jaarwisseling weer auto’s in de fik vliegen, en die kans zit er dik in, dan trekt dat altijd publiek. Daarmee loop je met dit plan dan een enorm risico dat je de verkeerden pakt.

Als ik namelijk zo’n rotjochie zou zijn die auto’s in de hens zet en ik weet dat de politie jacht op mij zou maken, dan ren ik toch zo snel mogelijk naar de volgende straat? De kans dat de eigenaar van de auto naar buiten komt en de aandacht trekt omdat zijn auto in de fik staat, betekent alleen maar dat iedereen die er dan op afkomt het risico loopt te zullen worden opgepakt. Dan zou ik me helemaal een breuk lachen.

Volgens mij kan De Mos beter gaan pleiten voor het toestaan van camera’s die bewijsmateriaal kunnen leveren voor de politie over de aanstichters van de brand. Daarmee loop je veel minder risico dat je de verkeerden oppakt én de politie kan direct aan de slag met die informatie. Dat is ook nog eens een stuk goedkoper (en efficiënter) dan het andere alternatief: meer blauw op straat.