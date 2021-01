Schandalig! Datalek GGD was al maanden bekend: ‘We konden overal bij!’

Al maanden lang wist men van de privacyproblemen af bij de GGD. GGD-medewerkers hebben dit ook vaak genoeg gemeld, maar de kritiek werd weggewuifd. Hoe dit kon gebeuren? Een medewerker van het samen: “Het boeit ze gewoon niet”. De problemen stapelen zich op voor minister Hugo de Jonge.

RTL heeft zich, nadat ze ook puik werk deden bij de toeslagenaffaire, vastgebeten op het privacyvraagstuk bij de GGD. Want wat blijkt: onze gegevens zijn totaal niet beschermd. Ondanks de vele waarschuwingen van medewerkers dat het systeem niet in orde was werd het hele zaakje gewoon in de doofpot gestopt.

GGD-medewerkers hadden vrij toegang tot de gegevens van miljoenen Nederlanders. Tot overmaat van ramp is er dus gehandeld met al deze gegevens. Er is gehandeld met miljoenen adresgegevens, telefoon- en Burgerservicenummers.

Een werknemer vertelt er het volgende over:

“Ik heb toegang tot de gegevens uit de coronasystemen van allerlei andere GGD-regio’s waar ik helemaal geen toegang tot zou moeten hebben. Iedereen zoekt vrienden, familie of bekende mensen op en met de exportknop kon je er tot voor kort alle gegevens uit halen. Het verbaast me niets dat er wordt gehandeld in die privégegevens.”

De GGD stelt in een reactie niks van de gemelde signalen af te weten waarmee het lijkt alsof de directie haar straatje probeert schoon te vegen. Zo zien we maar hoe belangrijk het is dat er nog betere wetgeving komt die onze privacy- en gegevensbescherming garandeert. Er wordt te vaak niet gedacht aan de grootschalige consequenties van een datalek.

Ook voor werknemers die al jarenlang werken bij de GGD is het een klap in het gezicht. Ook brengt dit een ander probleem mee zich mee: een vertrouwensprobleem. Het wantrouwen jegens de GGD zal alleen maar toenemen. Hier vreest een medewerker dan ook voor:

“Het mag toch niet zo zijn dat men straks zo bang is dat hun persoonsgegevens worden gestolen dat ze zich niet meer laten testen? Dit is onacceptabel en er moet heel snel iets veranderen, anders hebben we straks misschien niet eens door dat we in een derde golf zitten.”

Er zal snel moeten worden gehandeld om dit probleem definitief te verhelpen.

