Onderzoek! Europa kijkt naar plotselinge dood 13 hoogbejaarden na Pfizer-vaccin

Het Europese agentschap PRAC, dat monitort welke medicijnen welke bijwerkingen veroorzaken, doet onderzoek naar de dood van dertien hoogbejaarden in Noorwegen. Zij overleden namelijk kort nadat zij gevaccineerd werden met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het kan zijn dat er een relatie is tussen de overlijdens en het coronavaccin, dus dat wordt nu uitgezocht.

Volgens het Noorse medicijnagentschap lijkt het erop dat de ouderen overleden aan “de normale bijwerkingen” van het vaccin, zoals koorts en misselijkheid. Op het moment dat ze ingeënt werden waren ze al fragiel. Hun gezondheid zou “zeer broos” geweest zijn.

Op dit moment worden mensen met andere serieuze gezondheidsproblemen en ouderen gevaccineerd. Nu.nl legt heel snel uit dat, “omdat in het land wekelijks ruim vierhonderd mensen in verpleeghuizen overlijden,” de verwachting al was “dat hier mogelijk ook niet ingeënte patiënten tussen zitten.”

Ja. Maar het probleem is dat de Noorse autoriteiten niet uitsluiten dat er een direct verband is met het Pfizer-vaccin. De ouderen hadden al een slechte, broze gezondheid. En dus geeft het Noorse medicijnagentschap toe dat er mogelijk wel degelijk zo’n direct verband is. De gezondheidsautoriteiten van het land hebben de bijsluiter van het vaccin dan ook al aangepast.

Ook het PRAC onderzoekt de dood van de hoogbejaarde Noorse burgers nu. Als uit dat onderzoek blijkt dat er inderdaad een direct verband is tussen de dood van de bejaarden en het vaccin dan zal de bijsluiter aangepast worden. Met andere woorden, dan zal erop komen te staan dat hoogbejaarde mensen met onderliggende ziektes mogelijk ‘bijwerkingen’ kunnen krijgen als, uh, nou ja, de dood.

Natuurlijk is dit allemaal nog speculeren, maar het is best mogelijk dat dit dan weer effect heeft op het vaccinatieplan van verschillende overheden, waaronder die van onszelf. Als dit soort ouderen een te groot risico lopen te overlijden door het vaccin, kan er in principe voor gekozen worden om hen over te slaan bij de inentingen en door te gaan met mensen die minder fragiel zijn.

Maar goed, dat is nog even afwachten. Eerst moet het onderzoek van PRAC afgerond worden.