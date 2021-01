Slinkse Rutte wil de coronapropaganda houden… Dus avondklok geldt niet voor talkshows, alleen gewone mensen!

Goed nieuws voor de NPO en RTL: hoewel het hele land al in lockdown zit en we vanaf deze week thuisgehouden worden door middel van een belachelijke avondklok mogen talkshows gewoon doorgaan. Jawel, voor hen is er een uitzondering gemaakt. Want zij zijn “essentieel” volgens het kabinet.

Je kunt veel over Mark Rutte zeggen, maar niet dat hij onnozel is. Deze man weet perfect hoe het politieke spel gespeeld wordt. Sommige politici zijn bang voor de nieuwe media, en dan met name voor sociale media. Rutte niet. Hij zegt al langer dat het in zijn optiek nog altijd om de mainstream media draait, om het mediakartel.

Dat is waarom het kabinet met deze uitzondering op de avondklok komt voor talkshows:

Ook mogen talkshows in de late avonduren nog ’gewoon’ gasten blijven uitnodigen, ook als die geen vitaal beroep uitoefenen.

Hoe zou de NPO en alle kranten reageren als talkshows zoals M, Op1 en Jinek opeens verboden werden? Dus als presentatoren, nieuwsmakers, gasten, producenten, technici, en ‘journalisten’ hun werk opeens niet meer (goed) kunnen doen? Die komen dan natuurlijk in opstand. Waar ze nu nog rond de klok propaganda maken voor het coronabeleid van de regering, zou het sfeertje heel snel omslaan als Rutte hen opeens laat vallen en hen als, nou ja, gewone mensen behandelt.

Rutte weet dat maar al te goed, en dus zegt het kabinet dat er voor dit soort programma’s een uitzondering is. Dit terwijl ze natuurlijk heel goed programma’s kunnen maken met gasten die “digitaal inchecken” via Zoom of Skype.

Het is om misselijk van te worden… maar oh, oh, oh, wat weet Rutte goed hoe dit spel gespeeld wordt. Het is een vreselijke vent en verantwoordelijk voor beleid dat letterlijk tienduizenden gezinnen kapot heeft gemaakt, maar er is geen effectievere Machiavelliaanse bespeler van de macht dan hij. Dus veel kijkplezier bij NPO1 en RTL4 de komende weken!