“Snelle” compensatie toeslagenaffaire-ouders óók hemeltergend traag: geen ÉÉN gedupeerde heeft €30.000 ontvangen

De toeslagenaffaire blijft ook, zelfs nu die aan het licht is gekomen, onverminderd dooretteren. Jurist Orlando Kadir staat bijna zeshonderd slachtoffers van de toeslagenaffaire bij en vertelde bij Spraakmakers op NPO Radio 1 dat nog geen één van zijn cliënten de beloofde 30.000 euro compensatie heeft ontvangen.

Je zou toch inmiddels denken dat het kabinet een enorme vaart zet achter het compenseren van deze slachtoffers. Vooral omdat het niet puur een financiële klap is die ze nog steeds moeten verduren, maar ook een die complete levens en gezinnen heeft ontwricht; soms zelf tot zelfmoord aan toe. Dat feit alleen al zou reden genoeg moeten zijn om direct flink wat geld richting de gedupeerden over te maken! Want zoals het er nu voor staat heeft nog geen enkele ouder die beloofde €30.000 gekregen.

Gehannes over regeltjes en procedures is echt zout strooien in een open wond. Als ondernemers in een mum van tijd overeind gehouden kunnen worden door een compensatieregeling vanwege COVID-19, dan moet dat voor deze slachtoffers ook kunnen. Het gaat hier voor een aanzienlijk deel om mensen die inmiddels meer dan een ton schuld hebben opgebouwd. Dan kun je echt wel zonder blikken of blozen die 30.000 euro overmaken, zonder pietluttig te gaan doen over regeltjes, of uit angst dat er misschien een keer teveel wordt overgemaakt. Daar werd bij ondernemers ook niet moeilijk over gedaan (en zou later worden verrekend). Dus waarom bij deze mensen, die het toch echt véél zwaarder hebben te verduren, wel?

Nu de omvang van het probleem zo duidelijk is en de verantwoordelijken inmiddels zover zijn dat het kabinet om dit punt zelfs dreigt af te treden. PvdA-leider en medeverantwoordelijke Lodewijk Asscher is zelfs al opgestapt. Dan kun je toch alleen maar de conclusie trekken dat het hier om pure onwil gaat? Staatssecretaris Van Huffelen beloofde voor de kerst al dat de gedupeerden zo snel mogelijk die 30.000 euro zouden ontvangen. We zijn inmiddels een bijna een maand verder!

Voor deze traagheid is geen enkel geldig excuus te bedenken.