Techdictators zetten hun coup door: YouTube gooit video’s Trump eraf en geeft hem een weeklange ban

Dit wordt steeds gekker. Eerst waren het Facebook, Instagram en, belangrijker, Twitter, die Donald Trump censureerden door zijn accounts op zwart te zetten. Nu worden zij deels gevolgd door YouTube.

Het videobedrijf van Google heeft vanochtend laten weten dat Trump gedurende een periode van “minstens” een week niets meer mag uploaden. Dat is natuurlijk al erg genoeg, maar YouTube was nog niet klaar. Nee, een aantal “nieuwe video’s” zijn ook meteen verwijderd, zogenaamd omdat die mogelijk konden aanzetten tot geweld.

Oh, ja en daar komt nog eens bij dat ze het ook onmogelijk hebben gemaakt voor kijkers om comments achter te laten onder Trumps videos ‒ ja, ook onder video’s die helemaal niets te maken hebben met de rel in Washington D.C. eerder deze maand.

1/ After review, and in light of concerns about the ongoing potential for violence, we removed new content uploaded to Donald J. Trump’s channel for violating our policies. It now has its 1st strike & is temporarily prevented from uploading new content for a *minimum* of 7 days. — YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021

Weet je wat nou zo raar is? Over precies een week wordt Joe Biden ingezworen als president. Het is dus volstrekt helder wat hier gebeurt: samen met al die andere Big Tech-dictators wil YouTube ervoor zorgen dat Trump daar publiekelijk niets over kan zeggen. Hij moet monddood gemaakt worden in de aanloop naar Bidens inauguratie.

Dan denk je natuurlijk: wat heeft hij dan gedaan dat hem opeens de wacht wordt aangezet? Nou, hij sprak zich gisteren voor het eerst in dagen uit over a) de Big Tech-censuur en b) het gebeuren bij het Capitol Hill. Blijkbaar werden de mannetjes en vrouwtjes van YouTube daar zo bang door dat ze meteen in actie kwamen, omdat ze vreesden dat het de opstap was naar meer, meer, meer persmomenten van Trump.

Maar was die video zo erg dan? Kijk zelf maar:

President Trump: "Free speech is under assault, like never before. The 25th Amendment is of zero risk to me, but will come back to haunt Joe Biden and the Biden administration. As the expression goes, be careful what you wish for." pic.twitter.com/svpz3H7PCb — CSPAN (@cspan) January 12, 2021

Hier is echt helemaal niets mis mee. “De vrijheid van meningsuiting ligt onder vuur als nooit tevoren” aldus Trump terecht. “Het 25e amendement vormt geen enkel gevaar voor mij maar zal wel degelijk een probleem worden voor Joe Biden. Zoals het gezegde gaat, wees voorzichtig waar je op hoopt.”

Vervolgens had hij het over de rel van vorige week die hij in heel heldere woorden veroordeelde. En, ging hij verder, “nu is het tijd voor vrede en kalmte in ons land, heb respect voor de politie. Respect voor de politie is het fundament van de MAGA-agenda. We zijn een natie van wetten en een natie van orde.”

Dat is het dan. Dat is wat hij zei. Niets opruiends. Sterker nog, het was het tegendeel van opruiend. Hij was kalm en probeerde duidelijk te maken dat nu het moment is om bij elkaar te komen als natie. Maar dat was dan het moment waarop YouTube besloot om a) hem te censureren door video’s te verwijderen en b) hem een ban van een week te geven. Sorry, van minstens een week. Want de kans is natuurlijk groot dat die ban langer wordt.

De conclusie is helder: de dictatuur van Big Tech is gearriveerd.