Techjournalist maakt gehakt van ‘grof schandaal spinnende’ Hugo de Jonge: ‘Hij liegt wéér over de GGD!’

Technologiejournalist Daniël Verlaan (RTL) kwam deze week met schokkend nieuws. Uit onderzoek van hem bleek dat persoonlijke GGD-data illegaal verhandeld werd. Criminelen verdienden grof geld met informatie over mensen die zich hadden laten testen op het coronavirus. Hun data ‒ burgerservicenummer incluis ‒ ligt op straat. De handelaren hebben totaal geen moeite die gegevens kwijt te raken. Andere criminelen springen er nu bovenop.

Totale faalminister Hugo de Jonge moest zich gisteren hier in de Tweede Kamer over verdedigen. Het was de zovéélste keer dat hij en zijn ministerie een project in een nachtmerrie veranderd hadden. Maar wat deed de clownbewindsman? Hij maakte er een verhaal van alsof iemand een lekje had aangetroffen, vervolgens de autoriteiten getipt had, en die daarna heel snel en adequaat optraden. Met andere woorden: win, win, win!

“Ik deel zeer de mening dat het hier gaat over een hele ernstige zaak,” aldus De Jonge. “En daarom allereerst hulde voor Daniël Verlaan, journalist van RTL, die afgelopen vrijdag melding maakte bij de GGD zodat de GGD aangifte kon doen, zodat de politie onderzoek kon doen, zodat er inmiddels twee aanhoudingen zijn verricht die verband houden met deze zaak. Want het is een hele ernstige zaak. Als je een beroep doet op de GGD moet je weten dat je gegevens veilig zijn.”

Maar wacht! Verlaan vindt deze reactie van De Jonge volstrekt belachelijk. Want, zegt hij, hij tipte ze niet, maar “stelde kritische vragen.” “Zo spint de politiek een grof schandaal,” schrijft hij op Twitter, waarna hij een video online zet van De Jonge en in tien (10!) opeenvolgende tweets álle “spins en feitelijke onjuistheden” van De Jonge checkt.”

De Jonge zegt: 'hulde voor Daniël Verlaan' dat ik de GGD heb getipt over de illegale datahandel. Zo spint de politiek een grof schandaal. Ik stelde kritische vragen, ik heb ze niet getipt. Ik ga De Jonges uitspraken checken op alle spins & feitelijke onjuistheden: draadje. pic.twitter.com/9qvOG9PCNm — Daniël Verlaan (@danielverlaan) January 27, 2021

Ten eerste, “De Jonge stelt dat alle medewerkers die toegang hebben tot deze gevoelige informatie een VOG hebben ingeleverd. Dat klopt niet: van meer dan 10 personen weet ik dat ze er werken of hebben gewerkt zonder ooit een VOG te hebben ingeleverd.”

De Jonge stelt dat alle medewerkers die toegang hebben tot deze gevoelige informatie een VOG hebben ingeleverd. Dat klopt niet: van meer dan 10 personen weet ik dat ze er werken of hebben gewerkt zonder ooit een VOG te hebben ingeleverd. Twee hebben overigens een strafblad. pic.twitter.com/qo3Oj53l4G — Daniël Verlaan (@danielverlaan) January 27, 2021

En dat is niet alles. Oh nee, het wordt nog veel erger: “Twee hebben overigens een strafblad.”

Wat?

2 leugens en 1 schandaal binnen 30 seconden, je moet het maar kunnen. Leugen 1: Er wordt NIET continu gecheckt, ze doen steekproeven

Leugen 2: Medewerkers hebben VEEL TE VEEL toegang tot informatie

Schandaal: GGD voldoet pas sinds kort aan NEN-norm, basisniveau bescherming data pic.twitter.com/QVSqXthupm — Daniël Verlaan (@danielverlaan) January 27, 2021

Ook zei De Jonge in de Kamer dat de GGD “continu op gebruik van het systeem” controleert. Maar ook dat klopt niet, aldus Verlaan. “Er wordt niet continu gecheckt,” schrijft hij, “ze doen steekproeven.” Daarnaast zei De Jonge dat de medewerkers van de GGD alleen toegang hebben tot informatie als dat noodzakelijk is. Oh ja, en het systeem voldoet doet natuurlijk “aan de hoogste normen.”

Onzin, schrijft Verlaan. “Medewerkers hebben veel te veel toegang tot informatie. Schandaal: GGD voldoet pas sinds kort aan een NEN-norm, basisniveau bescherming data.”

Tijdens het debat beweerde De Jonge dat je verder helaas weinig aan dit soort datahandel kunt doen. “Mensen worden eruit gegooid indien blijkt dat ze zich niet conform de vertrouwelijkheid hebben gedragen,” aldus De Jonge. De pakkans moet zo hoog mogelijk zijn. “Kortom alles wordt gedaan om te zorgen dat het zo veilig mogelijk is, maar uiteindelijk is tegen dit type misdaad natuurlijk geen kruid gewassen.” Met andere woorden: in de kern is het niet zijn schuld. Echt niet!

Ik heb meer dan 20 (!) mensen gesproken die toegang hebben tot data waar ze nooit bij zouden moeten kunnen komen. Er was zelfs een exportfunctie waar je grote hoeveelheden data meer weg kon sluizen. En dan durft De Jonge te beweren dat je niets aan die datahandel kunt doen? pic.twitter.com/wYAFR4deRM — Daniël Verlaan (@danielverlaan) January 27, 2021

Maar Verlaan denkt daar heel anders over. “Ik meer dan 20 (!) mensen gesproken die toegang hebben tot data waar ze nooit bij zouden moeten komen,” aldus de journalist. “Er was zelfs een exportfunctie waar je grote hoeveelheden data meer [sic] weg kon sluizen. En dan durft De Jonge te beweren dat je niets aan die datahandel kunt doen?”

Inderdaad. Volstrekt bezopen.

En, oh ja, zei De Jonge, natuurlijk moet je wel alles doen wat “redelijkerwijs” mogelijk is. “Maar er werd en wordt nauwelijks iets gedaan,” antwoordt Verlaan daarop. “Er vindt geen monitoring plaats, geen goede controle. En ja, het ‘lek’ zit er nog steeds – de data wordt nog verhandeld.”

De Jonge stelt dat je alles wat je 'redelijkerwijs' moet doen om dit tegen te gaan moet doen. Maar er werd & wordt nauwelijks iets gedaan. Er vindt geen monitoring plaats, geen goede controle. En ja, het 'lek' zit er nog steeds – de data wordt nog verhandeld. pic.twitter.com/8Z4hQvjR04 — Daniël Verlaan (@danielverlaan) January 27, 2021

En dan was er weer eens leugentje. Volgens De Jonge hadden “een paar duizend” medewerkers toegang tot de testafspraken:

De Jonge stelt dat 'een paar duizend' medewerkers toegang hebben voor de testafspraken. Dat is incorrect: de GGD zei tegen mij dat maar liefst 26.000 mensen toegang hebben tot CoronIT. En dan ook nog dat nonchalante 'tsja, zo werkt het jongens'. pic.twitter.com/H8W183CduK — Daniël Verlaan (@danielverlaan) January 27, 2021

“Dit is incorrect,” legt Verlaan uit. “De GGD zei tegen mij dat maar liefst 26.000 mensen toegang hebben tot CoronIT.”

Ach ja. “Een paar duizend” of “26.000.” Kwestie van interpretatie he?

En dan: “Weer een leugen van De Jonge. Hij stelt dat het gaat om ‘screenshots’ van privégegevens. Ja, die screenshots staan in mijn artikel. Ik heb zelf aangegeven bij de GGD dat het gaat om grootschalige datasets (10.000/100.000en) die worden verhandeld & die heb ik ook ingezien.”

Dat verhaal over screenshots klopt dus niet. Verlaan gebruikte screenshots in zijn artikel, maar de data die verhandeld wordt is echte, keiharde data. Informatie. Om te downloaden.

Verlaan: “Moet ik de volgende keer een hele dataset publiceren dan? Gewoon een Excel-bestand met daarin de privégegevens en bsn’s van Nederlanders, zodat de politiek weet dat het gaat om meer dan screenshots?”

Het verhaal over 'screenshots' hield De Jonge ook bij Tijd voor Max. Moet ik de volgende keer een hele dataset publiceren dan? Gewoon even een Excel-bestand met daarin de privégegevens en bsn's van Nederlanders, zodat de politiek weet dat het gaat om meer dan screenshots? — Daniël Verlaan (@danielverlaan) January 27, 2021

Dat deze man zich nog minister mag noemen is ongelooflijk. In ieder normaal functionerend land was hij al lang terug naar huis gestuurd. Ga maar voor het aquarium zitten. Maar nee, in het Nederland van 2021 kunnen dit soort pleefiguren gewoon blijven zitten. Dik betaald, auto met chauffeur. En macht. Vooral dat.

Het is, helaas, de Rutte-doctrine in actie. Of moeten we die onderhand de Rutte/De Jonge-doctrine noemen?

