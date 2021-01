Tucker Carlson veegt de vloer aan met Big Tech: ‘Deze censuur gaat alleen maar voor meer extremisme zorgen’

De bekende rechtse commentator en Fox News-presentator Tucker Carlson heeft vannacht (onze tijd) hard uitgehaald naar de Big Tech-dictators die denken dat ze alle pro-Trump stemmen kunnen censureren. “Dit gaat alleen maar voor meer extremisme zorgen,” aldus Carlson over de bans van Donald Trump en veel andere conservatieven. “Of dat een onbedoeld gevolg of is juist bedoeld” liet hij maar even buiten beschouwing. Maar het is hoe dan ook levensgevaarlijk.

“De aanval op Amerikas burgerrechten komt eraan. Dat vertelden wij jullie gisteravond. Nou, dat duurde niet lang: het is hier nu al. Het is zonder precedent en zal consequenties hebben. Dit gaat juist extremisme veroorzaken,” aldus Tucker terecht.



“Slechts een paar dagen nadat president Trump opriep om de grote Big Tech monopolies te doorbreken hebben diezelfde Big Tech monopolies hem het zwijgen opgelegd. Twitter heeft zojuist aangekondigd dat de huidige president permanent geband is van het platform dat zijn primaire manier van communicatie is met het volk. Ze hebben gewacht tot Democraten aan de macht kwamen en toen hebben ze het hem afgepakt. Zij hebben de touwtjes nu in handen. Silicon Valley oligarchen zijn machtiger dan de president van de Verenigde Staten en ze willen dat iedereen het weet.”

Vervolgens sprak Carlson met Glenn Greenwald, de linkse journalist en advocaat die als één van de weinige linkse mensen nog steeds pal staat voor de vrijheid van meningsuiting. Greenwald legde uit dat Democratische politici en hun vrienden bij Big Tech het bestormen van Capitol Hill nu gebruiken om de vrijheid van meningsuiting zo ongeveer af te schaffen. Ze doen dit onder het mom van terrorismebestrijding. Want, zeggen ze, de nitwits die losgingen in Washington D.C. zijn eigenlijk “binnenlandse terroristen.” En de overheid én Big Tech moeten véél meer macht krijgen om die mensen in de gaten te houden, te stalken, en natuurlijk te censureren.

Dát is wat er nu gebeurt. Ze gaan nu net doen alsof Trump en zijn supporters allemaal “binnenlandse terroristen” of “extremisten zijn.” “Ze overdrijven het gevaar van rechtsextremisten en racisten nu bewust, en stellen dit gelijk aan het zijn van een Trump-supporter, en behandelen Amerikanen die in die categorie vallen [red.: dus het zijn van een supporter van Trump] op dezelfde manier als buitenlandse terroristen. Dus ze monitoren die mensen, voeren surveillance uit, houden ze vast, zetten ze gevangen. Dit is wat ze expliciet zeggen,” aldus Greenwald.

“De Silicon Valley component van dit verhaal is zo mogelijk nog zorgwekkender,” ging Greenwald verder, “omdat deze bedrijven meer macht hebben dan welk bedrijf ook ooit in de geschiedenis. Dit niet alleen doordat ze enorm veel geld hebben, maar ook doordat ze over héél veel data beschikken van gebruikers, en doordat ze het politieke debat buitengewoon beïnvloeden. Een heel klein groepje Tech-oligarchen is machtiger dan welke natiestaat dan ook. Ze bepalen wat we mogen horen, wat we mogen zeggen, wat waar is, wat een leugen is, en ze doen dat zónder aansprakelijkheid én zonder welke vorm van transparantie dan ook.”

Greenwald en Carlson overdrijven op geen enkele manier dan ook. Talloze conservatieve Amerikanen zijn vannacht van Twitter, Facebook en Instagram gegooid. YouTube heeft ook kanalen verwijderd. Het gebeurde allemaal op precies hetzelfde moment. Vervolgens kwamen Google en Apple in actie toen duidelijk werd dat conservatieven massaal overstapten naar Twitter-alternatief Parler. Google gooide die app linea recta uit de Google Play Store en Apple gaf Parler “24 uur om streng te gaan modereren.” Met andere woorden: om net zo te censureren als Twitter. Gebeurt dat niet dan wordt Parler uit de Apple AppStore gegooid.

We hebben het vaak gehad over een partijkartel in de politiek, een mediakartel… maar er bestaat overduidelijk ook een Techkartel. Ik heb hier al jaren voor gewaarschuwd, maar nu zijn we dan eindelijk op het punt geraakt waarop ze de schijn niet eens meer ophouden en hélemaal losgaan. Wat we nu zien is een digitale coup van links-extremisten die álle andere meningen het zwijgen willen opleggen.

Levensgevaarlijk. Want ik twijfel er geen moment aan dat Carlson gelijk heeft wanneer hij zegt dat dit soort censuur niet voor minder, maar voor méér radicalisme zorgt omdat mensen zó boos worden en zich zo ongehoord voelen dat ze geen andere uitweg meer zien. Voor die mensen is er natuurlijk maar één boodschap: nee! Rustig blijven. Uitkomen voor je mening. Als je het ergens niet mee eens bent je er tegen verzetten. Maar geweld is altijd uit den boze.

Tech Giganten, houd hiermee op! De vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen, niet alleen voor linkse Woke-types die Trump haten.

Volg mij op Parler.