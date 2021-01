Twitter zwicht voor kritiek: account Iraanse Ayatollah Khamenei GEBAND!

Iedereen viel over Twitter heen toen ze het Twitteraccount van Donald Trump uitschakelden vanwege haatzaaien, maar de accounts van andere haatzaaiende leiders intact lieten. Nou, nu niet meer! Twitter heeft een account van de Iraanse Ayatollah Khamenei nu ook aangepakt.

Het lijkt er wel op dat Twitter pure symboolpolitiek aan het bedrijven is, want zoals onderstaande Twitteraar al aangeeft heeft Khamenei meerdere accounts die intact zijn en waarop hij nog steeds op kan roepen tot het terroriseren en bombarderen van Israël.

Twitter has suspended the @Khamenei_Site account of Iranian leader Ayatollah Khamenei which posted the death threat against President Trump, but #Khamenei main account @Khamenei_IR is still alive and promoting hate and terrorism https://t.co/2W4304KC2W pic.twitter.com/0iIKkpDoqK — Adam Milstein (@AdamMilstein) January 22, 2021

Als de mensen van Twitter dus echt wil laten zien dat ze één lijn trekken dan zullen er snel nog een hele reeks bans moeten volgen. Zelf denk ik dat ze dat niet zullen doen. Het aanpakken van één Twitteraccount van de Iraanse Ayatollah duurde al heel lang en je kunt er donder op zeggen dat zijn fanatieke volgelingen hier, op z’n zachtst gezegd, niet zo blij mee zullen zijn.

Ik denk zelfs dat het wachten is op de eerste Iraanse radicale moslim die, helemaal nu Biden het inreisverbod van Trump heeft opgeheven, binnenkort bij het Twitterhoofdkantoor in Silicon Valley voor de deur staat. Ayatollah Khamenei kan namelijk zo een fatwa uitspreken. Toen er in Pakistan voor Geert Wilders een fatwa werd uitgesproken kregen we een paar weken later ook ineens een radicale Pakistaan op het station van Den Haag, dus zo ver gezocht is dat niet.

Nu ben ik wel benieuwd naar hoe ver Twitter hier in zal gaan. Zullen ze bijvoorbeeld ook een hele reeks Chinese accounts in de ban gaan doen vanwege de concentratiekampen voor Oeigoeren? Vast niet, maar ik kijk er wel naar uit om te zien hoe Twitter zichzelf hierop stuk gaat bijten. Alleen al na de ban van Trumps’ account kelderden de aandelen enorm en kostte het ze iets van vier miljard dollar. Vroeg of laat zullen ze dus waarschijnlijk weer flink tegen de lamp lopen.