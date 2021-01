Uitgedund politiekorps kan blijkbaar wél orders van Mark Rutte handhaven: “Duizenden boetes uitgedeeld vanwege ‘negeren’ avondklok”

Ondanks dat de politie zelf al jarenlang aangeeft hun werk niet meer naar behoren te kunnen uitvoeren, was het gisteravond blijkbaar een kleine moeite om duizenden mensen op de bon te slingeren die nog na 21.00 uur buiten op straat aanwezig waren. Behalve dat het de Staatskas heel veel geld heeft opgeleverd om gedupeerde ondernemers van de lockdown te compenseren, is het natuurlijk bizar dat de politie opeens wél alle capaciteit blijkt te hebben om te kunnen handhaven.

Er werden gisteravond -even na 21.00 uur- meer dan 3.600 boetes uitgeschreven aan mensen die zich na die tijd nog op straat bevonden. Een simpel rekensommetje leert ons dat dit de staatskas (die aardig leeg begint te raken) zo’n 342.000 euro heeft opgeleverd.

Volgens de politie hielden de meeste mensen zich juist uitstekend aan de avondklok. Er kwamen namelijk 20 procent minder meldingen binnen dan op een ‘gewone zaterdag’. Dat is natuurlijk ook niet zo gek nu de horeca al maanden is gesloten. En de politie zelf zal het ook allemaal wel best vinden, want nu ze nu niet op allerlei meldingen hoeven af te komen kunnen ze op straat handhaven als iemand het waagt om nog na 21.00 uur de openbare straatstenen te betreden.

Maar hier blijft het niet bij: Werkelijk waar bijna iedereen werd ook meteen na het ingaan van de avondklok gecontroleerd door de politie die, zeker in de Randstad, overal paraat stond om mensen te vragen om hun indicatiepapieren te overleggen. Ruim 80 procent van de gecontroleerde mensen bleek de juiste papieren op zak te hebben, maar de 20 procent die dat niet had werd meteen op de bon geslingerd.

Op het roerige Urk ging het vannacht dan ook flink mis. Politiemensen werden tijdens hun controles bekogeld met vuurwerk, stenen, flessen en molotovcocktails. Op Urk werd er zelfs een coronateststraat in de fik gestoken.

We weten nu wel: De avondklok zou eigenlijk rust moeten brengen in Nederland, maar zorgt op de eerste avond juist vooral voor een gigantische chaos. Om nog maar even te zwijgen over wat dit allemaal met de psychische toestand van (kwetsbare) mensen zal doen. Lekker bezig, Rutte! ‘Samen krijgen we corona onder controle’. Ahum.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!