Ultra-gênante stand van zaken: Israël, al bijna miljoen burgers ingeënt. Nederland? Nul! Dank, Rutte…

Je kunt van alles vinden over Israël, maar zij snappen tenminste het concept van ‘crisismodus’. Inmiddels hebben ze al bijna een miljoen onderdanen ingeënt. Alleen al gisteren, op Oudejaarsavond, werden meer dan 150.000 mensen gevaccineerd. Wat een contrast met Nederland, waar op 8 januari beginnen met prikken al als een hele kluif wordt gezien.

Israël heeft binnen twee weken tijd al meer dan 10 procent van de bevolking weten te vaccineren. Ze hebben een uitgebreid zorgstelsel, net als Nederland. En het is een klein land, óók net als Nederland. Zelfs nog en beetje kleiner.

Maar de vergelijkingen houden daar niet op. Het land is politiek ook nog eens zeer verdeeld, maar toch lukt het ze om in rap tempo hun bevolking te beschermen tegen het coronavirus. Dat komt puur door het feit dat ze daar snappen dat er op korte termijn ingrijpende beslissingen moesten worden gemaakt.

Ze wisten dat er vaccins aan zaten te komen en zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat het vaccinatieprogramma in goede banen zou worden geleid. Het leger helpt op grote schaal mee met vaccineren en… zie daar het resultaat!

Dit had in Nederland dus ook prima gekund. We hadden een half jaar geleden al kunnen beginnen met het zoeken of opleiden van vaccinatiemedewerkers. We hadden de belscripts ook allang paraat kunnen hebben en misschien zelfs de zorgcapaciteit flink kunnen uitbreiden.

Maar nee, in Nederland moest er perse over ieder aspect meermaals worden vergaderd. Was het zorgen voor draagvlak belangrijker dan het maken van beslissingen. En moest er vooral worden beslist over hoe de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk kon worden afgebogen, mocht het misgaan. Hugo de Jonge zocht zo’n beetje iedere dag de media op en het RIVM wilde de belscripts pas op 24 december af hebben. De GGD’s zoeken nog honderden vaccinatie-medewerkers en het leger wordt slechts in het uiterste geval en bij hoge uitzondering ingezet als het écht niet anders kan.

En dit is slechts een greep uit de meest recente fouten van dit kabinet rondom vaccineren. Het is toch te beschamend voor woorden… Maar hé, Mark Rutte (VVD) en de partij van Hugo de Jonge (CDA) staan nog steeds bovenaan de peilingen, dus wat kan het ook bommen. We roepen gewoon iets over ‘zorgvuldigheid’ en die rare Nederlanders pikken het gewoon!