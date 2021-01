Vaccinatiebewijs gaat werkelijkheid worden volgens viroloog Van Ranst: ‘Bedrijven kunnen dit gaan eisen van je!’

Volgens viroloog Marc van Ranst gaat de keuze om je wel of niet te vaccineren een impact hebben op je leven. Het zou namelijk goed kunnen dat bedrijven zoals vliegtuigmaatschappijen gaan eisen dat je een vaccinatiebewijs laat zien om aan boord te komen.

Volgens de viroloog is het niet eerlijk als bedrijven nu al onderscheid gaan maken tussen wel of niet gevaccineerde mensen. Maar, zo stelt hij, wanneer iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren mogen ze dit wel gaan doen. Hij acht de kans dat dit de realiteit wordt zeer groot.

„Als iedereen de kans heeft gehad, dan is het iets anders. Dan mogen landen of vliegtuigmaatschappijen wat mij betreft best zeggen: zonder vaccinatiebewijs kom je er niet in. Beslissingen hebben gevolgen, dat is zo met elke keuze in ons leven.”