Val van het kabinet? Lekker boeiend! Dit moet vooral het einde van de carrière van Mark Rutte zijn!

De media schrijven vanochtend massaal dat het kabinet moet aftreden. Dat is ontoereikend: de enige juiste reactie op de toeslagenaffaire ‒ waarbij de rechtsstaat op ongelooflijke wijze werd ondermijnd ‒ is dat het einde oefening moet zijn voor álle betrokken ministers. En dan niet slechts op papier, maar voor altijd. Met name voor Rutte en Eric Wiebes moet het gewoon einde politieke carriere betekenen.

De mainstream media zijn héél erg bezig met het waarschijnlijke lot van het kabinet Rutte III: een gang naar de Koning, vandaag nog. Niet zo gek natuurlijk, want dit is waar parlementaire journalisten voor leven: een rel waardoor zijzelf in de schijnwerpers staan en hun denkbeelden de héle dag door kunnen opdringen aan het klootjesvolk. Heel leuk, maar het is allemaal ‒ inclusief het mogelijke opstappen van het kabinet ‒ niet meer of minder dan een theatershow. Trap er niet in!

Volgens de NOS lijkt het “onvermijdelijk” dat het kabinet vandaag als geheel opstapt. De toeslagenaffaire heeft politiek en qua imago zoveel schade berokkent aan het faalkabinet-Rutte III dat de ministerploeg eigenlijk niet langer kan blijven zitten. Niet officieel, tenminste. Want ze gaan natuurlijk gewoon demissionair door tot er nieuwe verkiezingen geweest zijn en er een nieuwe coalitie in elkaar is gezet.

Maar dat is niet alles. Nee, want op één bepaald onderwerp gaat het kabinet “missionair” door, ook als het vandaag officieel aftreedt:

Ook coronaminister De Jonge wil nog niet ingaan op de vraag of het kabinet gaat aftreden. Wel antwoordt hij bevestigend op de vraag of het onderwerp ‘corona’ missionair blijft. Met andere woorden: ook als het kabinet valt, kan het nog altijd beslissingen nemen over testen, vaccinaties en bijvoorbeeld een avondklok.

Ah, ja. Ze gaan aftreden, maar op het belangrijkste onderwerp waar we het nu over kunnen hebben ‒ u weet wel: de machtsgreep van het kabinet door middel van de lockdown en andersoortige ronduit dictatoriale maatregelen ‒ gaan we gewoon op de oude voet door. Dan is het “demissionaire” kabinet opeens wel degelijk “missionair.” In Amerika noemen ze dat: they want to eat their cake and have it too.

Het aftreden van dit kabinet is dus volstrekt nutteloos. Het is een theatershow voor de bühne. Wij burgers moeten dan vinden dat ze heel erg “verantwoordelijk” bezig zijn en zo. Waarna we ze snel vergeven, niet meer over de Toeslagenaffaire reppen, en braaf doen wat het kabinet eist met betrekking tot corona. Dan krijgen we op 17 maart verkiezingen waarna precies dezelfde mensen (misschien minus Hugo de Jonge) terugkomen als ministers dan wel staatssecretaris.

Zij hebben er een puinhoop van gemaakt. Ze hebben informatie achtergehouden voor het parlement. Ze hebben de rechtsstaat ondermijnd. Ze hebben hele gezinnen kapotgemaakt. Families financieel geruïneerd. “We stappen officieel op, maar gaan missionair door wat betreft corona, en na de verkiezingen komen we gewoon weer terug” is geen acceptabel scenario. Deze mensen zijn een schande voor de politiek. En dan vooral de heren Eric Wiebes en Mark Rutte. Ze moeten niet alleen demissionair worden, maar ook het veld ruimen. Weg met ze!