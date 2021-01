Veiligheidsbobo Bruls wordt totale verbiedstokkie: ‘Algeheel vuurwerkverbod!’

De voorzitter van het Veiligheidsberaad, tevens burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls roept het kabinet op om nu door te pakken met een algeheel vuurwerkverbod. Wat hem betreft is er juist nu een uitgelezen kans om dit in te voeren, want het meeste vuurwerk is nu verschoten en de vuurwerkhandel heeft nog niet ingekocht.

Bruls heeft de afgelopen tijd echt punten gescoord. Het was goed dat hij in de aanloop naar Oud en Nieuw liet zien dat hij begreep dat er in de samenleving behoefte was aan een uitlaatklep. Ook scoorde hij wat mij betreft punten toen hij de noodoproep van de veiligheidsregio’s Groningen en Twente direct serieus nam en minister Grapperhaus aanspoorde om Defensiepersoneel in te zetten voor de strijd tegen corona.

Maar nu krijgt hij wat minpunten, omdat hij een dag na Oud en Nieuw al direct probeert het kabinet over te halen om een algeheel vuurwerkverbod in te voeren:

,,Als je je nu als kabinet al uitspreekt over dat je voortaan met de jaarwisseling geen vuurwerk mag afsteken, ontneem je vuurwerkhandelaren het alibi groot te gaan inslaan”, aldus Bruls. ,,Iedereen die nog wat thuis had liggen, heeft dat nu bovendien wel verschoten, dus dat kan volgend jaar ook niet meer worden gebruikt. Dus laten we nú doorpakken met een landelijk verbod. Dat is ook een veel krachtiger signaal dan lokale maatregelen.”

Het is een vorm van politiek opportunisme, en onderdeel van een trend die steeds meer mensen in de samenleving beginnen te voelen: van uitzonderingen permanent beleid willen maken. Dat kweekt verzet tegen iedere vorm van uitzonderingsbeleid, uit angst dat het straks de norm wordt.

Dat is waarschijnlijk ook de drijvende kracht achter al het vuurwerk dat er dit jaar alsnog de lucht in is gegaan: mensen voelden aan dat dit wel eens de laatste keer kon zijn. Daarom werden er ook nog zoveel mensen gepakt met knallers en sierpijlen in de achterbak, terwijl het vuurwerkverbod allang was ingegaan.

Dit moet Bruls niet zo rigoureus aanpakken. Een vuurwerkverbod in de (grote) binnensteden is nog wel te begrijpen, want dat lijkt soms wel een oorlogsgebied. Maar laat lui dan toch mooi in het buitengebied een beetje knallen: dat blijft een leuke traditie.

Als Bruls al het voorwerk nu de nek om draait, denk ik dat er aankomende oud en nieuw nog veel meer auto’s in de fik zullen vliegen. Aan de verbiedslustige Nijmeegse burgemeester de keuze wat hij precies wilt.