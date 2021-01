VIDEO! Thierry Baudet gaat los op avondklok: ‘Waanzinnig! Inbreuk op de vrijheid, dit slaat nergens op!’

Thierry Baudet vindt een avondklok totaal geflipt. Het is, zegt de FVD-leider, een enorme “inbreuk op de vrijhand, het slaat nergens op ,het heeft geen enkel effect,” en is “een waanzin waar men in terecht is gekomen en dat moet stoppen.”



Als je dacht als vaste lezer van De Dagelijkse Standaard dacht dat ík fel ben in mijn oppositie tegen de avondklok, nou, dan moet je even luisteren naar wat Thierry Baudet erover denkt. De leider van Forum voor Democratie laat in gesprek met Omroep ON! werkelijk geen spaan heel van deze ronduit dictatoriale maatregel.

De interviewer gaf vervolgens aan dat het er alle schijn van heeft dat het kabinet eigenlijk gewoon de weg kwijt is. Ze weten niet meer hoe ze dit moeten “stoppen” en dus proberen ze maar van alles. Ik geloof daar niet in. Zo incompetent kan niemand zijn. Dit moet mijn inziens bewust gebeuren.

Hoe dan ook, Baudet reageerde daarop door uit te leggen dat de nevenschade onderhand “enorm” is. Die schade strekt zich uit “tot alle lagen van de maatschappij. Scholen, onderwijs, kinderen die leerachterstanden oplopen, maar ook geestelijk. Depressie, huiselijk geweld, verslavingsproblematiek, economisch natuurlijk, faillisementen, noem het allemaal maar op. Sociaal, mensen zoeken elkaar niet meer op en begrijpen elkaar niet meer… over de hele linie zie je gi-gan-ti-sche maatschappelijke schade.”

Vervolgens zei hij iets dat heel terecht, juist, maar ook doodeng is. “En dat is nog maar het begin. Dat is wat we nu direct zien, maar dat gaat allemaal nog doorwerken de komende jaren. Dus dit moet gewoon stoppen.”

“En ja, ik denk dat op een gegeven moment ook er ook in Nederland steeds meer mensen zullen komen die zeggen, ‘jongens dit moet stoppen, hou ermee op.’ En wij zijn de enige partij die dat ook in de politiek willen vertalen want álle andere partijen gaan tóch mee in dat verhaal.”

Baudet heeft gelijk. De zogenaamde nevenschade van de lockdownpolitiek ís ongekend groot. Het hele mkb wordt weggevaagd. Mensen eindigen straks zonder werk, zonder bedrijf, en zelfs zonder huis. Kinderen worden met de dag depressiever en eenzamer. Ze ontwikkelen vreselijke eetstoornissen, plegen zelfmoord, of lopen enorme leerachterstanden op waardoor ze de rest van hun leven mogelijk achter de feiten gaan aanlopen. Echtparen die voor de draconische maatregelen prima door één deur konden met elkaar hebben nu de hele dag door ruzie. Er zijn steeds meer mensen met allerlei soorten verslavingen aan producten die ze in staat stellen om de werkelijkheid voor een korte periode even te vergeten.

Het gaat he-le-maal mis, en dat is dus al zonder avondklok. Kan je nagaan hoe erg Nederland het ravijn in glijdt als het kabinet die maatregel vanmiddag daadwerkelijk invoert.

