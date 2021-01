Viruswappies kunnen bij eigen partij terecht: Willem Engel derde op kieslijst Vrij en Sociaal Nederland

Voorman Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid is verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Hij staat derde op de kieslijst van Vrij en Sociaal Nederland (VSN), een partij zonder partijprogramma.

“VSN heeft geen partijprogramma, maar werkt met thema’s die door de partijleden worden aangedragen. De speerpunten zijn vrijheid, “echte democratie” en ondernemerschap. De partij noemt zich meer een volksbeweging dan een partij, bestaande “uit betrokken burgers””, zo schrijft de NOS.

VSN lijkt wat dat betreft dus een beetje op wat de VVD nog steeds zegt te zijn en wat FvD leek te zijn. Maar dan overgoten met extra corona-gedram van Willem Engel.

Ik denk zelf niet dat deze partij echt goed zal gaan scoren tijdens de aankomende verkiezingen. De meeste mensen die tegen de corona-maatregelen zijn zullen Engel natuurlijk wel kennen, maar kiezen denk ik liever voor een partij met iets meer ‘slagkracht’, zoals de PVV of FvD. Aan de andere kant, als VSN wel ‘politiek levensvatbaar’ lijkt, zou deze nieuwkomer zomaar eens wat stemmers bij PVV of FvD kunnen wegtrekken. In dat geval lopen ze allemaal het risico om onderuit te gaan als ze daardoor niet genoeg stemmen krijgen voor een (extra) zetel.

Volgens mij schiet niemand hier echt iets mee op, ook Willem Engel zelf niet. Want hoe belabberd het vaccinatiebeleid van De Jonge ook is, vroeg of laat komen die vaccins er en worden de corona-maatregelen ingetrokken. En VSN is wel erg laat in het spel om zich nu nog te gaan profileren op allerlei andere thema’s, dus wat denken ze nou precies te gaan bereiken?