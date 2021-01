Vooralsnog is het -gelukkig- nog rustig in Nederland! “Noodbevel voor Apeldoorn, maar stilte op Museumplein”

Het is vooralsnog rustig in Nederland. Ondanks speculaties dat het dit weekend uit de hand zou lopen tussen de politie en anti-lockdown activisten, is het tot nu toe vooral zonnig en stil in het land. In Apeldoorn werd wel een noodbevel afgegeven, maar in Amsterdam liggen alle grachten er stilletjes bij.

Apeldoorn is momenteel het episch centrum van de onrust in Nederland. Niet dat daar überhaupt incidenten hebben plaatsgevonden, maar de politie voelde zich genoodzaakt om een noodbevel uit te roepen over de Gelderse stad. Dat wil zeggen: De politie mag iedereen in en rondom Apeldoorn preventief fouilleren en mensen zonder geldige reden die naar Apeldoorn reizen (waarom zou je? Koningin Julianapark en de Apenheul zijn tot nader order gesloten) tegenhouden of wegsturen.

In de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is het vooralsnog ook rustig. Het lijkt er dan ook op dat de meeste mensen gewoon genieten van het winterse zonnetje op hun balkon of in hun tuin. En dat is eigenlijk maar goed ook, want we zijn allemaal wel een beetje toe aan rust na een turbulente week van rellen, plunderingen en fikkies.

Vorige week liepen protesten in Eindhoven en Amsterdam flink uit de hand, maar dit weekend hebben we blijkbaar -en godzijdank- de zondagsrust geaccepteerd.