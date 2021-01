Vrijheidsbeperkend kabinet draait duimschroeven nóg strakker aan: verplichte quarantaine, anders straf

Tijdens de persconferentie van afgelopen middag kwamen de demissionaire premier Rutte en minister De Jonge met een bak vol somber nieuws: we krijgen een nog zwaardere visitebeperking opgelegd, met nog maar maximaal één gast welkom. Daarnaast gaat kabinet op zoek naar een manier om alsnog die quarantaineplicht te bewerkstelligen ‒ met dwang.



Als het aan het kabinet ligt dan wordt onze bewegingsvrijheid de komende weken zwaar ingeperkt. Een striktere visitebeperking, een omstreden avondklok en mogelijk zelfs een zwaardere quarantaineplicht.

Te veel mensen houden zich nog steeds niet aan de opgelegde quarantaineregels, vinden Rutte en het OMT. Omdat het kabinet vreest voor de nieuwe virusvarianten zijn ze van plan om alsnog de quarantaineplicht van stal te halen. ‘De stok achter de deur‘ dreigt de werkelijkheid te gaan worden.

“Wie in direct contact is geweest met iemand die positief is getest op corona, moet in quarantaine. Maar niet iedereen houdt zich goed aan de quarantaineregels. Met de nieuwe virusvarianten vormt dat een extra groot risico voor verspreiding van het virus. Daarom werkt het kabinet aan een manier om quarantaine verplicht te stellen. Daar zal meer informatie over volgen. Nu al zullen inkomende reizigers worden geregistreerd en steeksproefsgewijs worden gecontroleerd of zij in quarantaine zijn.”