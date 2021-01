Vuurwerkbond moet onderduiken voor doodsbedreigingen gorgelende vuurwerktokkies : ‘Het is 1 minuut voor 12!’

De bestuursleden van de Nederlandse Vuurwerkbond (NVB) zijn tijdelijk ondergedoken. Ze kregen tal van bedreigingen binnen nadat ze hadden geopperd om bij komende jaarwisselingen de vuurwerkshows door speciale verenigingen te laten doen. Dit voorstel schoot in het verkeerde keelgat van sommige vuurwerkradicalen.

Waar Amerikanen een ongezonde obsessie hebben met wapens hebben Nederlanders dat met vuurwerk. Mensen die ook maar iets aan deze ‘traditie’ willen veranderen kunnen de volle laag verwachten. Zo ook de bestuursleden van een vuurwerkbond.

De bestuursleden willen een compleet vuurwerkverbod voorkomen door lokale vuurwerkshows in de toekomst door professionals te laten doen. De NVB is zeker geen voorstander van een complete afschaffing van vuurwerk maar worden toch gezien als verraders en moeten nu onderduiken. Wat een sneue bedoeling:

“Er zijn foto’s van ons gezocht op Facebook en die zijn op allerlei fora geknald met teksten als ‘hier zitten ze’, ‘deze moet je hebben’, ‘pak ze aan’.”

De bestuursleden denken dat de bedreigingen uit de richting komt van vuurwerkverkopers en extreme liefhebbers. Deze mensen luisteren niet meer naar rede, als iemand maar begint over hun ‘heilige’ vuurwerk dan slaan ze al door.

“De freaks om het zo maar te zeggen, die werkelijk denken dat wij het op hen gemunt hebben om de handel kapot te maken en dat alleen maar voor eigen gewin doen. Dat is absoluut niet waar. Maar goed, dat is wel tegen dovemansoren.”

Dit jaar verliep de jaarwisseling een stuk rustiger dan normaal gesproken. Dit was ook goed te zien in alle cijfers: veel minder gewonden door vuurwerk. Voor de vuurwerkbond is dit een goed teken, er is dus een manier waarop er veel verantwoordelijker kan worden omgegaan met vuurwerk. Laat het vuurwerk over aan de professionals en geniet van goede vuurwerkshows!

“Mensen moeten hun ogen openen en dan zien ze dat het 1 minuut voor 12 is. Dit kan zo niet doorgaan.”