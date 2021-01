Wat ontzettend sneu! 50Plus-bestuurders smeken om terugkomst Henk Krol

Enkele bestuurders van 50Plus beginnen te beseffen dat de partij het zonder hun oud-partijleider Henk Krol niet gaat redden. Daarom hebben ze Krol benaderd met de vraag of hij weer betrokken wil zijn bij de ouderenpartij. Dat melden meerdere bronnen aan De Gelderlander.

Door de interne ruzie die speelde bij 50Plus slonk het vertrouwen van veel kiezers in die partij. Krol kondigde midden in die ruzie zijn vertrek aan en bouwde snel aan een nieuwe, breder georiënteerde partij. Eentje die niet puur en alleen gericht leek te zijn op ouderen en hun pensioen. 50Plus zakte vrijwel direct daarna in de peilingen. En zakte, en zakte, en staat inmiddels nog op 1 zetel.

50Plus blijkt het nu echt totaal niet te lukken om op eigen kracht vooruit te kunnen komen in de peilingen. Het gekibbel tussen die grijze muizen blijft echt onverminderd doorgaan. Iedereen met een beetje ambitie én gezond verstand zou dat smeulende hoopje as van een partij voor nog geen goud willen leiden. En dat beginnen ze zelf nu ook eindelijk te merken.

De enige logische optie is dus smeken of Henk Krol terug wil komen, want die gaat het met z’n nieuwe partij óók niet redden. Maar volgens mij is het voor Henk Krol op het moment kiezen tussen twee kwaden: verdrinkt de kapitein vanzelf of zwemt hij terug en gaat hij met z’n schip ten onder?