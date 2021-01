Wilders haalt uit naar prutser De Jonge: ‘Geen avondklok invoeren omdat je vaccinatiebeleid niet op orde hebt!’

Het vaccinatiebeleid in Nederland verloopt vrij gebrekkig. PVV-leider Geert Wilders meent nu dat De Jonge een avondklok wil invoeren om zo te verbloemen dat het vaccineren nogal stroefjes voortstruikelt. Voor Wilders is het duidelijk dat zolang het vaccinatiebeleid niet in orde is je niet eens moet denken aan een avondklok.

PVV-leider Geert Wilder betoont zich al weken een abject tegenstander van de invoering van een avondklok. Het is een buitengewoon disproportionele maatregelen die bovendien alleen gaat worden ingevoerd om de blunderende coronaminister De Jonge uit de wind te houden, meent hij vandaag. De Jonge duwt die strenge maatregel ons “door de strot”, meent de oppositieleider.

Kijken we naar de data dan zien we dat Nederland nogal achterloopt op de rest van Europa. Maar ja dat is ook niet heel gek aangezien we een minister hebben die te laat is begonnen met de vaccinatiestrategie uit te rollen.

Het is beschamend om te zien dat Nederland “de slak van Westen” is in deze crisis. Mede door het bureaucratische gedrocht dat Den Haag heet is Nederland niet in staat om over te schakelen naar crisismode zodat we snel kunnen reageren op ontwikkelingen. Al vanaf het begin lopen we achter de feiten aan.

Wilders maakt een punt wanneer hij zegt dat een avondklok nergens op slaat zolang het vaccinatiebeleid nog steeds niet in orde is. Probeer eerst het vaccineren in goede banen te leiden en wijk dan pas uit naar een extreem zware maatregel zoals de avondklok of een visite-verbod.