Woedende virologen gaan tekeer tegen vaccin-wanbeleid Rutte III: “Ik kan geen strategie ontdekken!”

Steeds meer mensen beseffen dat er het één en ander schort aan de “vaccinatiestrategie” van het kabinet-Rutte III. Te weten: dat er helemaal geen strategie lijkt te zijn. Nederland is het slechtste, minst effectieve jongetje van de klas, en lijkt daar heel blij mee te zijn. Viroloog Bert Niesters is er klaar mee.

Viroloog Bert Niesters van het UMCG is helemaal klaar met het wanbeleid van Hugo de Jonge en Mark Rutte: “Ik begrijp eigenlijk niet waar het RIVM mee bezig is en kan geen strategie ontdekken,” zegt hij volkomen terecht. “Er moet veel meer openheid vanuit het ministerie en het RIVM komen. Laat weten wat het plan B is nu blijkt dat we veel minder AstraZeneca-vaccins krijgen. We hebben het over 60 procent minder, dat gaat om miljoenen mensen!”

Maar wacht, zegt hij, wellicht is het allemaal nog veel erger dan gedacht. “Misschien is er helemaal geen plan B en is er verkeerd gegokt. Zijn er te veel troeven op dit vaccin gezet,” en is er verder weinig wat het kabinet nú nog kan doen. Of wíl doen.

Want Nederland heeft 11,7 miljoen doses besteld van AstraZeneca, omdat het zo betaalbaar is. 4,5 miljoen doses zouden geleverd moeten worden in het eerste kwartaal. Ons beleid was dáár op afgestemd, en het heeft er alle schijn van dat er géén plan B gemaakt is. Of AstraZeneca levert óf we zijn het haasje. Dat is het beleid van Rutte III in een notendop.

Hilarisch genoeg beweert arts-microbioloog Marc Bonten, verbonden aan het UMC Utrecht en lid van het OMT, dat er wel degelijk een strategie is. Echt wel! Dat jij die niet ziet ligt aan jóú: “Natuurlijk is die [strategie] er wel. Die is namelijk om de vaccins die we wél hebben zo snel mogelijk in de juiste mensen te injecteren. Uitgangspunt daarbij is nu de druk op de ziekenhuizen te verminderen. Dat een strategie verandert, is geen teken van zwakte.”

Ach nee, natuurlijk niet. Dat je geen plan B hebt, en dat je het slechtste jongetje van de klas bent, is juist een teken dat je heel goed bezigt bent en ontiegelijk slim bent. Jawel! Oorlog is vrede, haat is liefde, en niet plannen is het beste plan van allemaal. Op naar de vaccinramp!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!