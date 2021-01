Zucht! We zijn nog niet af van VVD-bal Klaas Dijkhoff: ‘Ik sluit een media-carrière niet uit!’

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zien we na tien jaar in de Tweede Kamer na de verkiezingen in maart niet meer terug in Den Haag. Toch zal hij waarschijnlijk niet helemaal uit de spotlights verdwijnen. Wellicht lonkt een nieuwe carrière in de media wel.

Na tien jaar Dijkhoff is inmiddels iedereen wel klaar met de pedante VVD’er, maar zelf heeft hij aangegeven niet direct nee te zullen zeggen tegen een rolletje in de media. Bij Radio Veronica waren ze benieuwd waar Dijkhoff zichzelf ziet in de toekomst. Hij gaf aan niks uit te sluiten ook niet om wat leuke dingen in de media te doen:

“Media? Ik ga vast wel een paar leuke dingen doen, maar het is niet dat ik dat nu al uitgestippeld heb, dus ik zou me geen zorgen maken als ik jou was.”

Nu is het alleen maar de vraag of Nederland zit te wachten op de voormalig kroonprins van de VVD, die het zo jammerlijk niet kon waarmaken als mogelijke opvolger van Mark Rutte. Aan de andere kant zitten de talkshows op dit moment al vol met opgeblazen ego’s: hier zou Dijkhoff dus perfect tussen passen.

Daarom is dat andere opgeblazen media-ego, Wilfred Genee, ook weinig verrassend van mening dat Dijkhoff prima als vaste commentator bij een talkshow kan aanschuiven. De Brabander zou dat niet afslaan, laat hij even jolig als taltijd weten.

Bereid u dus maar voor! Het zou zo maar kunnen dat we voorlopig nog niet af zijn van die gare Dijkhoff. De VVD-brombeer zou goed kunnen aanschuiven bij de talkshowpapegaaien. Dus voor wie nog dacht dat 2021 beter zou worden dan 2020: haha, naïevelingen…