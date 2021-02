3 tips om hoger te komen in Google met je website

Iedere ondernemer of blogger met een eigen website wil dat zijn of haar website bij de eerste zoekresultaten in Google komt wanneer er op aanverwante zoektermen gezocht wordt. Maar de concurrentie is groot, dus hoe kun je je dan zo onderscheiden dat je hoger uitkomt dan anderen? Hier volgen drie tips om hoger te komen in Google met je website.

Long tail zoekwoorden

Zoekwoorden spelen in een belangrijke rol in het gevonden worden op Google. Je moet ervoor zorgen dat jouw website de zoektermen bevat die mensen invoeren om te zoeken op onderwerpen die verband houden met jouw business. Maar veel bedrijven zetten nog steeds hun geld op korte zoektermen van eén tot twee zoekwoorden. Langere zoekwoorden, de zogenaamde ‘long tail zoekwoorden’, kunnen echter juist het verschil maken. Mensen die lange zoektermen invoeren zoeken namelijk gerichter en hebben daarom doorgaans een hogere koopintentie. Nu is het zo dat Google zelf zoektermen die ingevoerd worden aanvult met suggesties wanneer je ze invoert. Die aanvullingen kunnen voor jou van belang zijn. Verwerk deze daarom in je website.

Backlinks

Google vindt het belangrijk dat jouw website gevalideerd wordt doordat er op andere websites naar gerefereerd in de vorm van links, die men backlinks noemt. Deze verhogen de autoriteit van je website en geven hem geloofwaardigheid, en dat resulteert in een hogere plaatsing in Google. Relevantie is daarbij ook een factor, dus ook de context en de website waarop de link voorkomt spelen een rol in hoe zwaar backlinks gewogen worden door Google. Maar hoe krijg je voor elkaar dat andere websites naar je gaan linken? Je kunt ze aanschrijven en eventueel een uitwisseling aanbieden, of je kunt lid worden van Facebookgroepen waarin de mogelijkheid voor backlinks uitgewisseld worden. Maar de snelste manier is om te investeren in een pakket voor linkbuilding. Je koopt dan als het ware een pakket met backlinks.

Microsites

Heb je als bedrijf verschillende services of productgroepen die je aanbiedt, of als blogger verschillende thema’s die ook op zichzelf zouden kunnen staan? Dan doe je er verstandig aan om voor elk van deze zaken een aparte ‘microsite’ te ontwikkelen. Een segmentering van je website, dus. Dit maakt het namelijk makkelijker om de SEO-strategie en marketing af te stemmen op het product in kwestie en de bijbehorende doelgroep. Je kunt dan gespecialiseerde zoekwoorden, aangepaste URL’s en relevante inhoud verzorgen op deze microsites. Elk segment kan daardoor beter vindbaar worden dan het geval was geweest als ze allemaal gebundeld waren op één website.

Hiernaast is het natuurlijk van belang dat je je verdiept in SEO en op welke plaatsen je dit allemaal moet toepassen. Dat zijn er nogal wat, namelijk, en het is van belang dat je er geen vergeet. Maar het belangrijkste blijft uiteindelijk om slimmer en beter te zijn dan je concurrenten.