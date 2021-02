Aanpakken, blote groengekkies! Politie grijpt ruim 100 irritante halfnaakte klimaatactivisten Extinction Rebellion

Extinction Rebellion (ER) is weer eens vervelend aan het doen in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Dit keer zijn ze gestart met hun ‘Lenterebellie’, wat neerkomt op bijna helemaal naakt door de stad lopen en iedereens dag verpesten. De politie was er in ieder geval snel klaar mee en wist er alleen al in Utrecht ruim honderd op te pakken!

De mafketels van ER zijn inmiddels een beetje inspiratieloos geworden. Ze blokkeerden bruggen en wegen, soms door zichzelf weer eens vast te lijmen aan de grond. Een woordvoerder van de actiegroep maakte het doel van deze sneue actie nog maar eens duidelijk en zei: “We eisen dat de overheid de klimaatnoodtoestand uitroept, daarom hebben we dit vandaag zo aangepakt,” zo meldt De Telegraaf. Ondertussen liepen ze in hun piepkleine ondergoed door de straten het verkeer op te houden.

In Amsterdam had zelfs GroenLinks-burgemeester Halsema geen zin aan deze droeftoeters en zorgde er voor dat de politie ze oppakte en bekeurde, of ergens op een afgelegen plek uit de busjes kiepte. Kunnen ze mooi halfnaakt door de stad zwerven en zichzelf verder te kakken zetten, maar dan zonder al het bekijks.

Morgen zijn ook de volgende steden aan de beurt voor de Extinction Rebellion-kleuteracties: Arnhem, Den Haag, Groningen, Eindhoven, Alkmaar, Deventer en Roermond. Dus wie nog een leuk spektakel wil zien kan daar toekijken hoe de politie weer een paar blote wappies van de straat opraapt. Hartstikke gezellig!

Worden die lui nou zelf niet een keer moe van elke keer dezelfde trieste protestacties? Inspireert dit nou echt iemand om meer werk van klimaatbeleid te maken? Het is werkelijk te sneu voor woorden. Je zou meer verwachten van lui die de hele dag de tijd hebben om acties te verzinnen, terwijl ze zich ondertussen uitgebreid laven aan de bijstand.